최태원 "AI 병목 요인은 자금·전기·GPU·메모리...최우선 과제는 인프라 투자"

국회 한중의원연맹 '한국 AI 성장전략' 세미나 특강

"상품 아니라 지능 만들어 수출하는 국가 전략 필요

공공수요 일감 주고 'AI 네이티브' 국가로 전환해야

AI 시대 성공 요인, '스피드·규모·보안' 최소한 확보"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 최태원 대한상공회의소 회장 겸 SK그룹 회장은 28일 "인공지능(AI) 시대 성장을 위해 최소 10~30GW 규모의 AI 데이터센터 인프라에 투자해야 한다"며 "상품이 아니라 지능을 만들어 수출하는 국가 전략이 필요하다"고 강조했다.

최 회장은 이날 오전 한중의원연맹(회장 김태년)이 국회 의원회관에서 연 2026년 1회 정책세미나 특강에서 이같이 말했다. 이날 세미나는 '미·중 AI 기술 패권 경쟁 속 대한민국 성장전략'을 주제로 진행됐다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 최태원 대한상공회의소 회장(SK그룹 회장)이 28일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 한중의원연맹 2026 제1회 정책세미나 '미·중 AI 기술 패권 경쟁 속 대한민국 성장전략'에서 특별강연을 하고 있다. 2026.04.28 mironj19@newspim.com

◆"HBM, 수요 많아 공급 부족 겪고 있어" 진단

최 회장은 AI 산업의 핵심 병목 요인으로 ▲자금 ▲전기 ▲그래픽처리장치(GPU) ▲메모리 4가지를 꼽았다.

최 회장은 "AI 데이터센터 1GW를 구축하는 데 500억 달러(737조원)가 소요되며, 전 세계적으로 해마다 10~20GW의 AI 데이터센터가 건설되고 있다"며 "한국은 현재 일반 데이터센터를 합쳐도 1GW 수준이고 AI 전용은 5%도 안 되는 상황"이라고 설명했다.

전력 문제와 관련해 최 회장은 "원전 하나가 1GW 정도인데 실제로는 1.2~1.3GW의 여유분이 있어야 AI 데이터센터를 안정적으로 운영할 수 있다"며 "한국은 30% 이상의 전력 예비율로 50GW를 더 돌릴 수 있지만 송전 효율이 떨어지는 게 문제"라고 말했다. 최 회장은 "중국은 전기 생산 능력에서 미국보다 앞서 있고 생산 속도도 더 빠를 것으로 예상된다"고 말했다.

GPU 시장과 관련해 최 회장은 "엔비디아(NVIDIA)가 상당히 독점하고 있지만 학습에서 추론으로 패러다임이 바뀌면서 세그먼트마다 하드웨어와 소프트웨어가 달라져야 하는 시대가 왔다"고 진단했다.

최 회장은 메모리 반도체의 중요성도 강조했다. 최 회장은 "AI는 기억을 얼마나 저장하느냐가 관건인데 고대역폭메모리(HBM)는 GPU 바로 옆에 붙여 속도와 비용 효율을 높인다"며 "HBM을 공급할 수 있는 기업이 중국을 제외하고 전 세계 3개뿐이고 수요는 많아 공급 부족을 겪고 있다"고 설명했다.

최 회장은 "공급을 빨리 늘리지 않으면 메모리를 덜 쓰는 기술을 개발하게 되므로 최대한 공급을 늘려야 한다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 김태년(왼쪽) 한중의원연맹 회장과 최태원 대한상공회의소 회장(SK그룹 회장)이 28일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 한중의원연맹 2026 1회 정책세미나 '미·중 AI 기술 패권 경쟁 속 대한민국 성장전략'에서 인사를 나누고 있다. 2026.04.28 mironj19@newspim.com

◆"엔비디아 전략 카피해야 한다" 강조

한국의 AI 전략으로는 인프라 투자를 최우선 과제로 제시했다. 최 회장은 "울산에 아마존과 1GW 규모 데이터센터를 짓고 있지만 이것만으로는 충분하지 않다"며 "한국에 AI 팩토리가 없으면 달러를 지불해 다른 인프라를 써야 하는데 이는 경쟁력이 없다"고 진단했다.

최 회장은 "과거 중화학공업과 초고속 통신망에 미리 투자했기 때문에 정보통신(IT) 강국이 될 수 있었던 것처럼 지금은 AI 인프라에 투자해야 한다"며 "공공수요를 모아 빠르게 일감을 주고 이를 바탕으로 AI를 발전시켜 'AI 네이티브' 국가로 전환해야 한다"고 제언했다.

AI 시대 성공 요인으로 스피드와 규모, 보안을 제시했다. 최 회장은 "불완전해도 빨리 만들어 사람들을 끌어당겨야 하고, 최소한의 규모는 확보해야 한다"며 "엔비디아의 전략을 카피해야 한다"고 강조했다.

AI가 가져올 사회 변화에 대해 최 회장은 "AI 쇼크가 10년은 이어질 것으로 보이며 새로운 일자리가 만들어지는 동시에 기존 일자리도 사라질 것"이라며 "사회가치를 만드는 경제, 이를 계산하는 경제로 전환해야 한다"고 제언했다.

장기 전략으로는 일본과의 경제 통합을 제시했다. 최 회장은 "한국 경제는 중국의 10분의 1, 미국의 15~20분의 1 수준으로 스스로 방어할 능력이 부족하다"며 "일본과 경제를 통합하면 6조 달러(8800조원)의 국내총생산(GDP)으로 중국의 3분의 2 수준이 돼 중요하게 여길 만한 사이즈가 된다"고 강조했다.

최 회장은 "미중 패권 경쟁 시대에는 '힘'이 룰이 되므로 한국도 힘을 길러야 한다"며 "더 이상 미국에만 기대서 살 수 없다는 것은 일본도 인정하는 바(이라며), 열린 마음으로 더 많은 협력을 이야기해야 한다"고 힘줘 말했다.

김태년 한중의원연맹 회장(더불어민주당)은 개회사에서 "AI 시대를 맞아 글로벌 통상 환경이 크게 변화하고 있다"며 "지금은 국가 대항전으로 기업과 정부, 국회의 협업이 매우 중요한 시기"라고 강조했다.

chogiza@newspim.com