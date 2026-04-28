SK텔레콤, ICLR서 고객 선호 구분 AI 추천 모델 관련 논문 발표

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤이 28일 ICLR 2026에서 AI 추천 모델 논문을 발표했다.
- C-APO 기술로 표면적 선호와 일관된 선호를 구분해 추천 품질을 높였다.
- 기존 시스템 한계를 넘어 에이전트 방식 추천 시스템에 적용할 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = SK텔레콤이 세계 3대 AI 학회인 ICLR 2026에서 고객의 실제 선호를 정확히 파악하는 AI 추천 모델 논문을 발표했다.
SKT가 독자 개발한 '충돌 선호 최적화(C-APO)'는 고객의 표면적 선호와 일관된 선호를 구분해 추천 품질을 높이는 기술이다. 고객이 오랜 기간 반복적으로 보여온 행동 패턴을 분석해 꾸준한 관심을 '일관된 선호'로 정의하고, 한 두번의 클릭이나 우연한 조회는 '표면적 선호'로 분류한다.
두 선호가 일치할 때는 학습 가중치를 높여 추천의 확신을 더하고, 충돌할 때는 노이즈로 판단해 가중치를 낮춘다. 예를 들어 평소 로맨스 영화를 선호하는 고객이 한 번 액션 영화를 시청했을 때 이후 추천이 해당 장르로 치우치는 현상을 방지할 수 있다.
기존 추천 시스템은 일시적 행동도 고객의 취향으로 받아들이는 경우가 많았다. SKT의 기술은 전체 이용 이력 속에서 반복성과 맥락을 함께 고려해 더 신뢰도 높은 추천을 가능하게 한다. 추천 결과를 논리적으로 설명할 수 있는 기반도 강화했다.
SKT는 이 연구 결과를 고객의 이용 맥락 해석, 추천 후보 생성, 결과 검증·조정에 이르는 3단계 계층이 협력하는 에이전트 방식의 추천 시스템에 적용할 계획이다.
yuniya@newspim.com