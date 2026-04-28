LG전자, 2026년형 TV 3개 ESG 인증 획득

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 28일 2026년형 TV로 ESG 인증 3개를 획득했다고 밝혔다.
- 올레드 G6 모델이 카본트러스트 탄소 저감 인증을 6년 연속 받았다.
- 올레드 전 모델이 자원효율 인증을 얻고 재생플라스틱 7700톤 사용할 예정이다.
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플라스틱 사용량 40% 감축
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG전자가 2026년형 TV 신제품으로 탄소 저감, 플라스틱 감축, 재활용 소재 사용 등 ESG 관련 인증 3개를 획득했다고 28일 밝혔다.
LG전자의 2026년형 올레드 TV는 영국 비영리 인증기관 카본트러스트로부터 '탄소발자국' 인증을 받았다. G6(83·77·65형) 모델은 기존 동급 모델 대비 탄소 발생량이 감소한 제품에 부여하는 '탄소 저감' 인증을 획득했으며, 2021년부터 6년 연속 이 인증을 받았다.
올해 출시한 올레드 신제품 전 모델(W6·G6·C6·B6)은 글로벌 시험인증기관 인터텍으로부터 '자원효율 인증'을 획득했다. 올레드 TV는 별도의 백라이트가 없어 LCD TV 대비 필요한 부품이 적다. LG전자는 가벼운 복합섬유소재를 적용해 같은 크기의 주요 브랜드 LCD TV보다 플라스틱 사용량을 40% 수준으로 줄였다. 올해 올레드 TV 제조에 사용하는 플라스틱은 동일한 수량의 LCD TV 대비 약 1만5000톤 적을 것으로 예상된다.
프리미엄 LCD TV인 마이크로 RGB 에보도 우수한 에너지 효율 설계로 자원효율 인증을 획득했다.
국내에서는 2026년형 올레드 에보(OLED55C6, OLED48C6, OLED42C6)와 32형 이동식 스크린 'LG 스탠바이미 2 맥스'가 한국 E-순환거버넌스로부터 'E-순환우수제품'에 4년 연속 선정됐다.
LG전자는 TV 제품에 재생플라스틱 사용을 확대하고 있다. 올해 TV 제품에 재생플라스틱 사용을 늘릴 예정으로, 폐플라스틱 7700톤을 재활용할 것으로 기대된다. 2023년부터 지난해까지 3년간 다양한 TV 제품에 재생플라스틱을 적용해 2만 톤의 폐플라스틱을 활용했다.
kji01@newspim.com