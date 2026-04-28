AI 면접·간부 현장 채용까지…일산 킨텍스서 2026 국군장병 취업박람회 개막

장병 1만5000명·160개 기업 참가… 군 장병 전역 후 일자리 지원 강화

AI 체험관 첫 도입… 직무 적성·자기소개서·모의 면접까지 원스톱 체험

단기복무 간부 대상 현장 매칭관 운영… 기업 인사담당자 직접 면접·상담

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 2026년 '국군장병 취업박람회'가 28~29일 이틀간 경기 고양시 일산 킨텍스 7홀에서 열리는 가운데, 국방부는 AI 기반 채용 체험과 단기복무 간부 대상 현장 매칭을 전면에 내세웠다.

국방부는 1998년부터 이어온 군 장병 대상 취업 지원 행사를 올해도 개최해 전역 예정 장병에게 기업 정보와 채용 기회를 제공하고, 기업에는 장병의 잠재력과 직무 적합성을 검증하는 장으로 활용할 계획이다.

올해 박람회에는 장병 1만5000여 명과 160여 개 기업·공공기관이 참가하고, 정부·지자체·경제단체·금융권·방산업계 등 26개 기관이 후원·협찬에 나섰다. 슬로건은 '특명! 내일(Tomorrow)을 잡(Job)아라'로 정했다. 국방부 김성준 인사복지실장이 개막식을 주관했고, 육·해·공군과 해병대 장병 대표가 참석해 '장병 취업 지원 행사'의 상징성을 부각했다.

2023년 4월 18일 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 '2023년 전반기 국군장병 취업박람회'를 찾은 장병들이 다양한 업체의 부스를 방문해 정보 습득과 상담을 진행하고 있다. [사진=국방일보 제공] 2026.04.28 gomsi@newspim.com

국방부는 급변하는 채용 환경을 반영해 올해 처음으로 'AI 체험관'을 운영한다. 이 공간에서는 AI 기반 직무 적성 탐색, 자기소개서 작성, 모의 면접, 기업 매칭 등 실제 채용 과정과 유사한 프로그램을 체험할 수 있도록 구성했다. 장병들은 AI 면접 등 과정을 통해 실질적인 취업 준비 역량을 키우고, 자신의 강점과 적성을 보다 객관적으로 진단받는 것이 가능하다는 게 국방부의 설명이다.

단기복무 간부 전용 '단기간부 현장 매칭관'도 새로 꾸려 군 경력을 민간 일자리로 잇는 통로를 강화했다. 군 간부 채용에 관심이 높은 6개 기업 인사담당자가 현장에서 직접 면접과 채용 상담을 진행한다. 장병들이 실제 기업 채용 절차를 경험하면서 군에서 쌓은 리더십과 실무 능력을 검증받도록 하는 것이 목표다.

전역을 앞둔 장병들을 겨냥한 세미나·멘토링 프로그램도 확대했다. 박람회장 내 세미나관 2곳에서는 기업 인사담당자와 취업 성공 선배가 나서 전역 후 경력 설계, 직무별 맞춤 취업 전략 등을 소개하며 현실적인 진로 설계 방안을 제시한다. 멘토링관에는 기업·공공기관 전·현직자가 참여해 최근 채용 동향과 직무별 핵심 역량을 설명하고 개별 상담을 진행한다. 또 1 대 1 컨설팅관에서 전문 상담가가 개인의 상황에 맞춘 진로 설계를 지원하는 등 '맞춤형' 상담 기능을 강화했다.

국방부는 "박람회를 일회성 행사에 그치지 않는 '기회의 플랫폼'으로 만들겠다"며, 온라인 '국군장병 취업박람회 누리집'를 상시 운영하고 있다. 해당 사이트에서는 채용 공고, 온라인 취업 컨설팅, AI 기반 모의 면접, 자기소개서 컨설팅, 기업 매칭 등 군 복무 중·전역 후 장병의 고용 지원 서비스를 계속 제공한다.

개막식을 주관한 김성준 인사복지실장은 "장병들의 군 복무가 멈춤이 아닌 사회 진출 준비의 시간이라는 믿음으로 이번 박람회를 준비했다"며 "기업에겐 장병의 잠재력과 미래 가치를 확인하는 기회, 청년 장병에겐 군에서 체득한 용기와 책임감, 리더십을 바탕으로 새로운 도전에 나서는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

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