리가켐바이오 창업주 김용주, 회장 승진…후임 대표 박세진 사장

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김 회장, 오리온그룹 바이오 사업 자문 역할 수행

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 =오리온그룹 계열사 리가켐바이오사이언스가 창립 20주년을 맞아 임원 인사를 단행했다고 28일 밝혔다.

이번 인사는 차세대 리더 양성과 승계 계획의 일환으로, 역량이 입증된 인재를 등용해 미래 경쟁력을 강화하고 지속 성장 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

김용주 리가켐바이오 회장 [사진=리가켐바이오]

이번 인사에서 김용주 대표는 회장으로 승진했다. 지난 2006년 5월 2일 리가켐바이오를 창업한 김 회장은 대표이사직에서는 물러나 미래 성장동력 발굴에 집중하고, 오리온그룹 바이오 사업 전반의 자문 역할을 수행하게 된다.

후임 대표이사에는 최고운영책임자(COO) 겸 최고재무책임자(CFO)인 박세진 사장이 내정됐다. 박 대표는 공동창업자로서 경영 전반을 담당하며 회사 성장을 이끌어 온 인물이다.

연구개발(R&D) 부문은 최고기술책임자(CTO)와 보스턴 임상 법인장을 겸임하고 있는 채제욱 수석부사장이 총괄한다.

오리온그룹은 "박세진 대표가 전략과 기획 등 기업 운영 전반의 경험을 바탕으로 조직력을 강화하고, 채제욱 수석부사장이 연구개발 혁신을 주도함으로써 연속성과 전문성을 동시에 갖춘 새로운 리더십 체제를 구축했다"고 설명했다.

핵심 인재 육성 프로그램에 따라 지난해 영입된 옥찬영 중개연구(TR) 센터장은 상무로 승진했다. 옥 센터장은 서울대 종양내과 교수와 의료 인공지능(AI) 기업 루닛 최고의학책임자(CMO)를 역임한 중개연구 전문가다. 암 환자 진료 경험과 AI 기술을 접목한 신약 개발 프로젝트를 글로벌 제약사들과 수행한 경력을 갖췄다.

리가켐바이오는 AI를 활용한 중개연구를 통해 임상적 차별성을 강화하고 글로벌 제약사와의 파트너십 확대에 나설 계획이다.

오리온그룹은 "김용주 회장의 전문성과 경험이 그룹 바이오 사업 경쟁력을 한층 강화할 것"이라며 "리가켐바이오는 새로운 리더십 체제를 통해 차별화된 연구역량을 갖춘 글로벌 바이오텍 기업으로 성장해 나갈 것"이라고 밝혔다.

sykim@newspim.com