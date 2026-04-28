엔케이 "엔케이에더먼트, 글로벌 잠수함 수출 확대 본격 수혜"

AI 핵심 요약beta
- 엔케이에더먼트가 28일 국내 주요 조선소와 수출 잠수함 프로젝트 관련 MOU를 체결하고 핵심 장비 공급사 입지를 강화했다.
- 유·공압 기술과 압력탱크 제조 기술을 바탕으로 해외 수입 장비를 국산화하며 기술 자립도를 높이고 있다.
- 글로벌 수출 잠수함 시장이 약 70조 원 규모로 추산되는 가운데 수주 확대 시 중장기 실적 성장이 가능할 것으로 예상된다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 유가증권시장 상장기업인 엔케이의 방산 계열사 엔케이에더먼트가 국내 주요 조선소의 잠수함 수출 수주 확대 흐름에 발맞춰 핵심 장비 공급사로서 입지를 강화하며 중장기 실적 성장 발판을 마련하고 있다고 28일 밝혔다.
회사에 따르면 엔케이에더먼트는 수출 잠수함 프로젝트 관련 국내 주요 조선소와 MOU 체결 및 가견적 제출 등 선행 절차를 마무리했다. 프로젝트 수주 시 자사 장비 탑재를 위한 기반을 선제적으로 확보했으며, 향후 상세 기술 검토와 가격 협상을 거쳐 실제 장비 수주로 이어질 가능성이 높다는 평가다.
특히 엔케이에더먼트는 수십 년간 축적된 유·공압 기술역량과 모태 기술인 압력탱크 제조 기술력을 바탕으로 고압·고난도 환경에서 안정적 성능이 요구되는 잠수함 핵심 장비 분야 요소 기술을 단계적으로 내재화해 왔다. 해외 수입에 의존하던 핵심 장비를 자체 기술로 국산화하며 기술 자립도를 높이고 있다는 점에서 업계 주목을 받고 있다.
또한 엔케이에더먼트는 최신 한국형 잠수함인 KSS-Ⅲ Batch-Ⅱ에 핵심 장비를 공급하고 있다. 핵심장비 대부분은 잠수함 운용에 필수적인 소음·진동 기준을 충족해야 하는 고난도 제품으로, 엔케이에더먼트는 관련 기술과 노하우를 확보하고 있다. 이 같은 납품 이력과 기술 신뢰도는 향후 수출 잠수함 프로젝트에서도 경쟁력을 높이는 요인으로 작용할 전망이다.
현재 캐나다를 비롯한 다수 국가를 대상으로 한 수출 잠수함 사업이 국내 주요 조선소를 중심으로 추진되고 있는 가운데, 엔케이에더먼트는 KSS-Ⅲ Batch-Ⅱ에 공급하는 장비와 동일하게 수출잠수함 프로젝트에도 핵심 장비 공급사로 참여할 것으로 예상된다. 글로벌 안보 환경 변화에 따른 방산 수요 확대 흐름 속에서 조선소 수주가 본격화될 경우 엔케이에더먼트의 실적도 빠르게 가시화될 것으로 보인다.
현재 진행 중인 복수의 수출 프로젝트가 순차적으로 확정될 경우, 잠수함 사업 특유의 장기 납품 구조를 기반으로 향후 수년에 걸쳐 안정적인 매출 창출이 가능하다는 점에서 실적 가시성과 지속성이 한층 강화될 것으로 기대된다.
엔케이에더먼트 전체 매출의 절반 이상이 잠수함 관련 사업에서 발생하고 있는 만큼, 수출 잠수함 시장 확대는 곧 회사의 성장성과 직결되는 핵심 동력으로 평가된다. 현재 가시권에 있는 글로벌 수출 잠수함 시장은 약 70조 원 규모로 추산되며, 기존 대비 수배에 달하는 잠재 수요를 형성하고 있다. 이는 향후 수주 성과에 따라 실적이 구조적으로 한 단계 도약할 수 있는 기반이 마련돼 있다는 분석이다.
이 같은 시장 환경은 단순한 실적 개선을 넘어 회사의 중장기 성장성을 크게 확장시킬 수 있는 기회 요인으로 작용할 전망이다. 업계에서는 주요 프로젝트가 현실화될 경우 엔케이에더먼트가 안정성과 성장성을 동시에 확보하며 의미 있는 실적 확대 흐름을 이어갈 가능성이 높다는 평가가 나온다.
아울러 엔케이에더먼트는 프로젝트 수행 과정에서 높은 기술 신뢰도를 입증해 왔으며, 방산 사업에 필수적인 보안 체계 역시 체계적으로 구축·운영하고 있다. 이에 따라 민감 기술 관리 측면에서도 높은 신뢰를 확보하고 있다는 평가다.
엔케이에더먼트 관계자는 "국방력 강화 수요와 첨단 장비 국산화 흐름 속에서 당사의 기술 경쟁력이 더욱 부각되고 있다"며 "안정적인 장기 수주 물량 확보를 통해 방산 사업을 그룹의 핵심 성장 동력으로 육성해 나가겠다"고 밝혔다.
한편 엔케이는 주주가치 제고를 위한 주식 병합에 따라 매매거래는 이날부터 5월 21일까지 정지된다. 병합 후 신주는 5월 22일 상장될 예정이다.
nylee54@newspim.com