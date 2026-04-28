농식품부, 농촌 돌봄에 3만7000명 투입…위기가구 선제 발굴

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농가주부모임전국연합회 협업

폭염 취약 고령가구 안부 확인

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 농촌 고령화와 1인 가구 증가로 돌봄 사각지대 우려가 커지는 가운데, 정부가 지역 주민조직과 함께 위기가구 발굴에 나서기로 했다.

농림축산식품부는 돌봄이 필요한 농촌 주민을 조기 발굴하기 위해 전국 142개 시·군에서 활동하는 농가주부모임전국연합회와 협업한다고 28일 밝혔다.

현재 농촌은 초고령화와 인구 감소가 빠르게 진행되면서 고령 1인 가구 비율이 높아지고 있다. 인구밀도가 낮고 주거지가 분산돼 있어 안전사고 발생 시 신속한 대응도 쉽지 않은 상황이다.

농림축산식품부 전경 [사진=뉴스핌DB] 2025.01.08 plum@newspim.com

농식품부는 이런 농촌의 특성을 고려해 돌봄 사각지대를 선제적으로 발굴하고, 필요한 서비스를 연계하기 위해 지역 밀착형 조직인 농가주부모임과 협업을 추진한다.

농가주부모임은 전국 15개 시·도, 142개 시·군, 830개 읍·면에서 3만7038명이 활동하는 여성농업인 단체다. 등록회원 수는 6만2489명이다. 그동안 희망드림봉사단과 반찬나눔 '찬찬찬', 영농폐기물 제로 운동, 농촌 정착을 위한 다문화가정 지원 교육 등을 추진해 왔다.

올해부터 농식품부는 농가주부모임과 협업해 정신건강 위기 가구 발굴을 새롭게 추진하고, 안부 확인과 폭염 대응 활동도 강화할 계획이다.

우선 농가주부모임이 반찬나눔과 가사지원 등 일상돌봄 활동을 제공할 때 생명지킴 활동을 함께 수행한다. 농가주부모임은 국무조정실 범정부 생명지킴추진본부가 추진하는 생명지킴 활동에 참여하고 있으며, 지난 24일 '천명수호처'로 위촉됐다.

농가주부모임은 농촌 노인을 대상으로 생명지킴 활동을 하며 방문 가구에 정신건강 안내문과 관계기관 연락처를 배포한다. 활동 중 대화 회피나 주변 정리, 죽음에 대한 언급, 식욕 변화, 수면 변화 등 위기징후가 발견되면 기초자살예방센터 41곳이나 기초정신건강복지센터 245곳으로 신속히 연계한다.

본격적인 무더위 시기에는 폭염에 취약한 고령가구 등을 대상으로 안부를 확인하고, 외출 자제시간과 무더위 쉼터 위치도 안내한다. 농협과 협업해 쿨링스카프, 쿨링티슈 등 폭염 대응 물품을 나눠 온열질환 예방 활동도 강화한다.

박민숙 농가주부모임 전국연합회장은 "이웃 어르신들에게 밑반찬을 나누며 안부와 건강상태를 살피던 것에서 더 나아가 이제는 천명수호처 활동을 통해 내일에 대한 기대와 희망까지 전달하겠다"고 전했다.

전한영 농식품부 농촌정책국장은 "농가주부모임 회원들은 농촌 주민들을 잘 알고 있는 이웃으로, 주민들의 신뢰가 두텁다"며 "이번 협업을 통해 도움이 필요한 농촌 주민을 놓치지 않고 지원할 수 있기를 기대한다"고 강조했다.

rang@newspim.com