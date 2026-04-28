'독도 폐기물 방치·해양오염 논란'...경북도, 정화선 긴급 투입

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독도경비대 요청 대응… 해양쓰레기 긴급 수거·운반

[울릉·독도=뉴스핌] 남효선 기자 = 최근 독도경비대 내 폐기물 방치 논란이 불거지고 해양오염이 우려되자 경북도가 해양환경정화선인 '경북0726호'를 긴급 투입해 해양 쓰레기를 수거했다.

28일 경북도에 따르면 도는 전날 해양환경정화선 '경북0726호'를 독도와 울릉도 해역에 긴급 투입해 해양 쓰레기 수거 활동을 실시했다.

최근 독도경비대 내 폐기물 방치 논란이 불거지고 해양오염이 우려되자 경북도가 해양환경정화선인 '경북0726호'를 긴급 투입해 해양쓰레기를 수거하고 있다.[사진=경북도] 2026.04.28 nulcheon@newspim.com

이번 운항은 최근 언론 보도를 통해 독도경비대 내 일부 폐기물 방치 사실이 알려지고 독도 해양환경 오염 우려가 제기된 데 따른 조치다.

독도경비대에서 발생하는 폐기물은 통상 독도경비대가 운반·처리해 왔으나 이번에는 환경오염 우려에 따른 긴급 상황을 고려해 경북도가 '경북0726호'를 투입해 수거·운반했다.

경북도는 지난해도 독도경비대에서 보관 중이던 폐기물이 기상 영향으로 바다로 유출되면서 환경오염 우려가 제기되자 '경북0726호'를 긴급 투입해 폐기물을 수거한 바 있다.

경북도는 울릉도·독도 해역의 환경 개선을 위해 지속적인 정화 활동을 하고 있다. 2024년 71회 운항 535t 수거, 2025년 55회 운항 416t의 해양 쓰레기를 수거했다. 또 올해는 80회 운항 500t 이상 수거를 목표로 해양 정화 활동을 더욱 확대할 계획이다.

'경북0726호'는 울릉도와 독도 등 장거리 해역 운항을 위해 특수 설계된 다기능 해양환경정화선이다.

포항에서 울릉도까지 약 10시간(217km), 울릉도에서 독도까지 약 5시간(87.4km), 포항에서 독도까지 약 12시간(258.3km) 소요되는 장거리 항로를 운항한다.

경북도는 앞으로도 해양환경정화선 운영을 확대하고 해양 쓰레기 상시 수거 체계를 강화하여 울릉도·독도의 청정 해양환경 보전과 해양생태계 보호에 힘쓸 방침이다.

문성준 경북도 해양수산국장은 "독도는 역사·지리적으로 대한민국 고유의 영토이며 생태·환경적으로도 매우 중요한 지역"이라며 "앞으로도 지속적인 관리와 정화 활동을 통해 울릉도·독도 해역의 청정 해양환경 보전에 최선을 다하겠다"고 말했다.

nulcheon@newspim.com