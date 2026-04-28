하나은행, 유로머니 주관 대한민국 최우수 PB은행상·최우수 가업승계상 수상

AI 핵심 요약beta
- 하나은행이 28일 유로머니 주관 'Private Banking Awards 2026'에서 두 상을 수상했다.
- '대한민국 최우수 PB은행'상과 '대한민국 최우수 가업승계'상을 동시에 받았다.
- 자산관리 서비스와 가업승계 컨설팅에서 높은 평가를 받아 통산 19회째 수상했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
2010년 '하나 리빙트러스트' 등 자산 관리서비스 인정
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 세계적인 금융 전문지 유로머니가 주관하는 'Private Banking Awards 2026'에서 '대한민국 최우수 PB은행'상과 '대한민국 최우수 가업승계' 상을 동시에 수상했다고 28일 밝혔다.
유로머니는 매년 글로벌 금융기관을 대상으로 자산관리 역량, 자산승계 역량, 손님 서비스 및 상품 경쟁력 등을 종합 평가해 국가별 최고 수준의 프라이빗 뱅킹 기관을 선정하고 있다.
하나은행은 2005년 국내 시중은행 최초로 유로머니로부터 '대한민국 최우수 PB은행'으로 선정된 이후, 통산 19회 수상을 이어가며 자산관리 명가 은행으로서의 경쟁력을 글로벌 무대에서 다시 한 번 확인받았다.
유로머니는 싱가포르에서 열린 시상식에서 하나은행이 ▲초고액자산가 대상 금융·비금융을 아우르는 자산관리 서비스 ▲안정적인 경영 승계를 지원하는 상속·증여 종합 컨설팅 ▲손님 니즈별 특화 상품 및 서비스 제공 등에서 높은 평가를 받았다고 밝혔다.
특히 '대한민국 최우수 가업승계' 상 수상은 하나은행이 2010년 국내 최초로 '하나 리빙트러스트'를 통해 유언대용신탁을 도입한 이후 상속·증여, 가업승계, 기부신탁 등 손님 생애주기 전반에 걸친 자산관리 서비스를 제공해 온 점을 인정받은 결과다.
하나은행 자산관리그룹 관계자는 "하나은행은 손님 중심의 자산관리 서비스를 기반으로 시장 변화에 선제적으로 대응해 나가고 있다"며 "앞으로도 금융과 비금융을 아우르는 종합 자산관리 역량을 지속적으로 강화해 손님의 평생 금융 파트너로서의 역할을 충실히 수행해 나가겠다"고 밝혔다.
dedanhi@newspim.com