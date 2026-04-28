삼성전자, 무안경 3D 디스플레이 32형 '스페이셜 사이니지' 출시

AI 영상 제작·원격 관리 기능 강화

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 안경 없이 3D 입체감을 구현하는 32형 디스플레이 '스페이셜 사이니지'를 출시했다고 28일 밝혔다.

스페이셜 사이니지는 삼성의 독자 기술인 '3D 플레이트'를 적용해 화면 안쪽에 또 다른 공간이 있는 듯한 입체감을 제공한다. 올해 초 선보인 85형 제품에 이어 32형 신제품을 출시하며 라인업을 확대했다.

삼성전자 모델이 무안경 3D 디스플레이 32형 '스페이셜 사이니지' 신제품을 소개하고 있다. [사진=삼성전자]

32형 신제품은 FHD(1080x1920) 해상도와 9:16 화면비를 적용했다. 신발, 주얼리 등 전시 상품의 정면·측면·후면을 아우르는 360도 회전 영상을 구현할 수 있다. 두께는 49.4mm, 무게는 8.5kg으로 설치 편의성이 뛰어나다. VESA 표준 설치 규격을 갖춰 벽걸이나 스탠드 방식으로 간편하게 설치할 수 있다.

스페이셜 사이니지는 CES 2026 엔터프라이즈 기술 부문 혁신상과 에디슨 어워드 은상을 수상했다.

삼성전자는 상업용 디스플레이 솔루션 '삼성 VXT(Samsung Visual eXperience Transformation)'에 신기능을 대거 탑재했다. 새롭게 추가된 'AI 스튜디오' 앱으로 사진 한 장만으로도 사이니지용 영상 콘텐츠 제작이 가능하다. '스페이셜 사이니지용 최적화' 옵션을 선택하면 입체감 있는 콘텐츠를 제작할 수 있으며, 생성한 영상은 4K 해상도로 업스케일링할 수 있다.

삼성전자 '스페이셜 사이니지' 신제품 사진. [사진=삼성전자]

원격 관리 기능도 강화됐다. 연결된 스크린의 밝기, 음량, 전원 등을 미리 설정한 후 원하는 시간대에 맞춰 자동으로 관리하는 스케줄링 기능이 새롭게 적용됐다. 콘텐츠 배포 시 여러 스크린 중 하나만 다운로드를 완료하면 동일 네트워크망에 연결된 스크린끼리 콘텐츠를 공유할 수 있는 '스마트 다운로드' 기능도 추가됐다. 날씨에 맞춰 사전 설정한 콘텐츠를 자동 송출하는 '이벤트' 기능으로 미세먼지가 많은 날에는 공기청정기 광고를, 비가 오는 날에는 우천 관련 프로모션을 자동 재생하도록 설정할 수 있다.

김형재 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 "32형 스페이셜 사이니지는 대형 사이니지 설치가 어려웠던 공간에서도 몰입감 있는 3D 경험을 제공하는 제품"이라며 "혁신 디스플레이 제품과 솔루션을 결합한 통합 디지털 사이니지 생태계를 구축해 고객에게 최적의 상업용 디스플레이 솔루션을 제공할 것"이라고 말했다.

kji01@newspim.com