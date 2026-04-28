카카오, AI 교육 프로그램 '테크포임팩트 캠퍼스' 20개 대학으로 확대

AI 핵심 요약beta
- 카카오 임팩트재단이 28일 교육부, 대교협과 대학 AI 교육 확대 업무협약을 체결했다.
- 테크포임팩트 캠퍼스 프로그램을 9개에서 20개 대학으로 확대한다.
- 교육부는 대학 선정, 재단은 콘텐츠와 멘토링을 담당한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오 임팩트재단이 교육부, 한국대학교육협의회(대교협)와 함께 대학 인공지능(AI) 교육 확대에 나선다.
세 기관은 28일 카카오 판교아지트에서 '대학 인공지능 기본교육과정 개발 지원사업' 공동 추진을 위한 업무협약을 체결했다.
현재 9개 대학에서 운영 중인 '테크포임팩트 캠퍼스' 프로그램을 전국 20개 대학으로 확대하는 것이 핵심이다. 수도권 중심의 교육 기회를 지역으로 넓히기 위한 조치다.
협약에 따라 교육부는 참여 대학 선정과 정책 지원을 맡고 대교협은 대학 관리와 사업 운영을 총괄한다. 카카오 임팩트재단은 교육 모델과 콘텐츠를 제공하며 현직 개발자 멘토링, 실무 프로젝트, 성과 발표회 등을 진행한다.
'테크포임팩트 캠퍼스'는 대학생이 비영리 기관과 협력해 사회문제 해결을 위한 기술 솔루션을 개발하는 프로젝트형 교육이다. 2023년 KAIST에서 시작해 현재까지 약 500명이 참여했다.
류석영 카카오 임팩트재단 이사장은 "교육 모델이 정부 사업과 연계돼 전국으로 확장되는 것이 의미 있다"며 "지역 대학과 연계한 실전형 교육으로 문제해결력을 갖춘 AI 인재를 양성하겠다"고 말했다.
한편 카카오그룹은 최근 KAIST, GIST, DGIST, UNIST 등 4대 과학기술원과 함께 'AI 돛'을 출범시켰다. 500억원 규모의 AI 육성 기금을 바탕으로 글로벌 AI 혁신 기업 발굴과 창업 지원을 추진 중이다.
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