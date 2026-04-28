하이컨시북스, 역사 모의고사 2종 출간

AI 핵심 요약beta
- 하이컨시북스가 28일 수능 사회탐구 동아시아사·세계사 모의고사 교재 2종을 출간했다.
- 백건아 연구팀이 6년 문항 300제를 선별해 30회분 하프 모의고사로 구성했다.
- 문항 분석과 풀이 전략을 제공하며 실전 적응력 강화와 후속 시리즈 확대를 계획했다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 하이컨시북스는 수능 사회탐구 영역 대비 교재 '2027 백건아 HIGH-END 모의고사 ARCHIVE' 동아시아사·세계사 2종을 출간했다고 밝혔다.
이번 교재는 백건아 연구팀이 최근 6년간 축적한 문항 중 300제를 선별해 30회분 하프 모의고사 형태로 구성됐다. 각 문항은 문제 풀이뿐 아니라 자료와 선지 분석을 포함한 해설을 제공해 사고 과정 중심 학습이 가능하도록 설계됐다.
문항 유형은 개념형, 자료해석형, 연표형, 융합형 등으로 구성됐으며, 평가원 수준 난이도를 반영해 실전 적응력을 높이는 데 초점을 맞췄다.
저자 측은 전공서적과 학술 논문 기반 검수를 통해 문항 완성도를 높였으며, 기출문제 연계 분석과 풀이 전략을 함께 제시했다고 설명했다.
저자는 문제 수 중심 학습의 한계를 언급하며 문항 단위의 사고 구조 학습이 중요하다고 밝혔다. 반복 가능한 학습 구조를 통한 심화 이해가 성적 향상에 영향을 미친다는 입장이다.
하이컨시북스는 최근 사회탐구 과목 선택 쏠림 현상에도 불구하고 역사 과목의 고난도 콘텐츠 수요가 유지되고 있다고 분석했다. 변별력 중심 시험 구조로 인해 실전 난이도를 반영한 모의고사 선호가 이어지고 있다는 설명이다.
해당 교재는 시대인재북스 공식 홈페이지와 교보문고, 예스24 등 온·오프라인 서점에서 판매된다. 향후 시즌형 모의고사 등 후속 시리즈를 통해 단계별 학습 커리큘럼을 확대할 계획이다.
whitss@newspim.com