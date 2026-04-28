대홍기획 '시리즈L' 라인업 공개...6월 최유리·리도어 공연

AI 핵심 요약beta
- 대홍기획이 28일 시리즈L 2026년 첫 라인업을 공개했다.
- 6월 2일 최유리, 3일 리도어가 롯데콘서트홀에서 녹턴 공연한다.
- 티켓은 5월 4일부터 롯데콘서트홀과 티켓링크에서 예매한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 대홍기획이 기획·제작하는 오리지널 공연 프로젝트 '시리즈L'의 2026년 첫 공연 라인업을 공개했다. 6월 2일과 3일 롯데콘서트홀에서 싱어송라이터 최유리와 밴드 리도어의 공연이 열린다.
이번 공연의 키워드는 '녹턴(Nocturne)'이다. 두 아티스트의 고유한 서사를 바탕으로 기존 곡들을 새로운 편곡과 구성으로 재해석하며 확장된 사운드를 선보인다.
6월 2일 첫 무대는 최유리가 연다. 2018년 유재하 음악경연대회 대상 수상자인 최유리는 담백한 보컬과 섬세한 감정선으로 평가받아 왔다.
3일에는 밴드 리도어가 무대를 이어간다. 4인조 인디밴드 리도어는 모던록과 오리엔탈 사운드를 결합한 음악으로 자신만의 색깔을 구축했다. 2020년 결성 이후 국내외 리스너들의 사랑을 받으며 공연 시장에서 성장하고 있다.
시리즈L은 각 아티스트의 음악적 서사를 새로운 방식으로 재구성하고, 공간·연출·사운드가 유기적으로 결합된 무대를 통해 차별화된 공연 경험을 제시하는 프로젝트다. 지난해 국내 힙합 아티스트 중 최초로 클래식 오케스트라와 협연한 창모의 공연은 전석 매진을 기록했다.
티켓 예매는 5월 4일부터 롯데콘서트홀과 티켓링크에서 오픈된다.
origin@newspim.com