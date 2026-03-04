건담 스핀오프 '철혈의 오펀스 우르드 헌트', 4월 4일 국내 개봉

메인 포스터 공개
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 금성을 배경으로 한 메카닉 액션 애니메이션 '기동전사 건담 철혈의 오펀스' 시리즈의 스핀오프인 '특별편집판 기동전사 건담 철혈의 오펀스 우르드 헌트 -작은 도전자의 궤적-'이 오는 4월 4일 국내 개봉을 확정하고 메인 포스터를 공개했다.
4일 배급사에 따르면 이번 작품은 리얼 메카닉 애니메이션의 대명사인 '기동전사 건담' 시리즈 중에서도 강렬한 서사로 두터운 팬덤을 보유한 '철혈의 오펀스' 세계관을 잇는 작품이다.
지난 2015년 방영된 '기동전사 건담 철혈의 오펀스'는 소년들의 유대와 사투를 밀도 있게 그려내며 큰 호응을 얻은 바 있다. 이번 극장판은 원작의 배경인 '포스트 디재스터(P.D. 323년)'를 무대로 새로운 주인공과 기체가 등장하는 공식 스핀오프다.
특히 모바일 애플리케이션 '기동전사 건담 철혈의 오펀스 G'를 통해 순차적으로 공개되었던 방대한 에피소드를 한 편의 영화로 재구성한 '특별편집판'이라는 점에서 기대를 모은다.
제작진은 흩어져 있던 에피소드를 스크린 호흡에 맞게 압축하여 몰입감을 높였으며 극장 상영에 최적화된 화질과 사운드를 통해 시리즈 특유의 묵직한 액션을 구현했다.
작품은 금성 근방의 콜로니 '라도니차'에서 자란 소년 위스타리오 아팜이 의문의 여성 코르날 코사를 만나며 거대한 운명의 소용돌이에 휘말리는 과정을 그린다. 고향의 발전을 꿈꾸던 위스타리오는 신분을 숨긴 채 콜로니를 방문한 이들이 참가하는 생존 게임 '우르드 헌트'의 시작과 함께 예상치 못한 사건에 직면하게 된다.
핵심 관전 포인트는 콜로니 지하에 잠들어 있던 기체 '건담 하지로보시'와 위스타리오의 만남이다. 적의 습격 속에서 그가 하지로보시에 올라타며 펼쳐지는 전투는 '철혈의 오펀스' 시리즈만의 리얼한 연출을 계승했다.
또 금성의 운명을 걸고 미지의 영역을 개척해 나가는 소년들의 성장 서사와 '우르드 헌트'를 둘러싼 세력 간의 갈등은 극에 긴장감을 더할 예정이다.
개봉 확정과 함께 공개된 메인 포스터는 건담 하지로보시의 비주얼을 전면에 내세웠다. 웅장하게 서 있는 하지로보시의 모습은 스크린에서 구현될 메카닉 액션을 예고한다.
이와 함께 비장한 각오를 다지는 주인공 위스타리오 아팜의 모습을 배치해 운명에 맞서 성장해 나가는 소년의 서사를 드라마틱하게 암시하고 있다.
방대한 서사로 메카닉 애니메이션의 정수를 선보일 '특별편집판 기동전사 건담 철혈의 오펀스 우르드 헌트 -작은 도전자의 궤적-'은 오는 4월 4일 개봉하여 관객들을 찾을 예정이다.
