"점심 부담 낮춘다" GS25, 이달의 도시락 '개강∙개학편' 선봬

카드 결제 50% 할인 제공...2000원대에 도시락 제공

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = GS25가 이달 개학 시즌을 맞아 '이달의 도시락 개강∙개학편'을 3일 출시한다고 밝혔다.

새 학기를 맞아 바쁜 일상 속 든든한 한 끼를 찾는 고객이 늘어나는 가운데, GS25는 학창 시절 추억을 떠올릴 수 있는 인기 급식 메뉴를 한 판에 담은 3월 이달의 도시락을 선보인다. 최근 고물가 장기화로 먹거리 물가 부담이 커진 가운데 고객들이 추억의 맛을 합리적인 가격에 즐길 수 있도록 기획했다.

GS25가 3월 개학 시즌을 맞아 '이달의 도시락 개강∙개학편'을 3일 출시한다고 밝혔다. [사진=GS리테일 제공] nrd@newspim.com

이달의 도시락 3월 개강∙개학편은 친숙함과 푸짐함을 동시에 갖춘 인기 급식 메뉴로 구성했다. 주요 메뉴는 ▲양념치킨 ▲제육볶음 ▲미트볼 ▲토마토 스파게티 ▲김 등이며, 가격은 5500원이다.

GS25는 이달의 도시락 출시를 기념해 물가 안정 취지를 담은 프로모션도 진행한다. 이달 31일까지 NH농협카드 결제 시 50% QR 할인이 적용돼 해당 도시락을 2천 원대에 즐길 수 있다.

한편, '이달의 도시락'은 GS25가 매월 첫째 주 콘셉트를 정해 신규 도시락을 출시하고, 해당 월에만 한정 운영하는 도시락이다. 앞서 지난 1월은 '갓성비편', 2월은 '설명절편'을 선보이며 합리적인 가격과 풍성한 구성을 동시에 원하는 '편도족' 수요를 공략해왔다.

이 같은 전략에 힘입어 GS25 도시락 매출은 꾸준한 성장세를 이어가고 있다. 실제 도시락 매출 신장률은 전년 대비 ▲2023년 51.0% ▲2024년 28.1% ▲2025년 23.1%를 기록했으며, 올 1월에는 전월대비 18.8% 증가했다.

고물가 장기화에 따라 소비기한 임박 간편식을 정가 대비 최대 45% 할인 판매하는 '마감할인' 서비스 매출도 크게 증가하고 있다. 2025년 마감할인 서비스 매출 신장률은 134.5%에 달했으며, 누적 판매량은 80만 개를 넘어섰다. 특히 마감할인 판매 1위 카테고리는 도시락으로 나타났으며, 주요 이용 상권은 주택가(64.5%), 오피스(16.3%), 번화가(11.4%) 순이었다.

시간대별 매출 비중은 저녁 시간대(55.8%)가 점심 시간대(26.1%)의 두 배를 넘어서며 퇴근 길 도시락 구매 수요가 높은 것으로 분석됐다. 주요 이용 고객은 30대(33.2%), 40대(27.3%), 20대(26.1%) 순이었다.

민정환 GS리테일 FF팀 매니저는 "GS25는 월별 콘셉트를 살린 '이달의 도시락' 시리즈로 고객 체감 혜택을 지속 확대하고 있다"면서 "앞으로도 트렌드를 반영한 풍성한 구성의 도시락을 합리적인 가격에 선보여 고객 만족도를 높이겠다"고 전했다.

