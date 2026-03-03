삼성물산 패션, 佛 산드로·마쥬·끌로디·휘삭 국내 사업 전개

3월부터 프랑스 SMCP 브랜드 국내 독점 판매

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 삼성물산 패션부문은 지난 1일부터 프랑스 컨템포러리 브랜드 '산드로(Sandro)', '마쥬(Maje)', '끌로디(Claudie)', '휘삭(Fursac)'의 국내 사업을 시작했다고 3일 밝혔다.

삼성물산 패션부문은 프랑스 패션 기업 SMCP와 계약을 맺고 산드로, 마쥬, 끌로디, 휘삭의 국내 독점 판권을 확보했다. 소비자 취향이 점차 세분화됨에 따라 명확한 아이덴티티를 보유한 브랜드를 추가로 운영해 브랜드 포트폴리오를 강화하기 위한 전략이다.

마쥬(왼쪽), 산드로 2026년 SS 시즌 비주얼. [사진=삼성물산 패션부문]

특히 패션 중심지 파리에서 출발한 프렌치 시크 감성의 브랜드 산드로와 마쥬 사업을 통해 컨템포러리 시장 내 주도권을 강화하고 고객층을 넓힌다는 계획이다.

삼성물산 패션부문은 4개 브랜드의 국내 오프라인 유통 운영과 온라인 사업을 맡는다. 백화점 매장 95개, 아울렛 매장 26개 등 총 121개 오프라인 유통과 SSF샵 내 단독 브랜드관을 전개한다.

또한 소비자들에게 다양한 고감도 마케팅 콘텐츠를 제공함으로써 브랜드별로 차별화된 정체성을 각인시키는 동시에, 매장의 공간 연출과 상품 전시 방식을 보다 매력적이고 집중도를 높이는 방향으로 개선해 나갈 예정이다.

산드로, 마쥬, 끌로디, 휘삭은 2026년 봄·여름(SS) 시즌에 각각의 핵심 아이템을 강화해 브랜드 고유의 정체성을 뚜렷하게 보여줄 방침이다. 산드로는 여성 대표 상품으로 디테일이 강조된 아우터형 카디건과 가죽 재킷, 데님웨어를, 남성 대표 상품으로 다양한 색상·핏으로 구성된 팬츠를 내세운다. 마쥬는 페미닌 감성의 트위드 재킷과 니트 카디건을, 끌로디는 프레피 무드의 니트웨어를 주력으로 한다. 휘삭은 유연한 테일러링을 적용한 슈트를 중심으로 선보인다.

박영미 삼성물산 패션부문 컨템사업부장(상무)은 "산드로와 마쥬, 끌로디, 휘삭은 각기 차별화된 아이덴티티를 바탕으로 파리지앵의 동시대적 감성을 전달하는 브랜드"라며 "상품, 유통, 마케팅 전반에 걸친 체계적인 전략을 통해 국내 컨템포러리 시장에서 입지를 더욱 공고히 할 것"이라고 말했다.

