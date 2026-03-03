KB금융그룹, 3·1운동 정신 계승 캠페인 '다시 쓰는 대한이 살았다' 영상 공개

서경덕 교수와 싱어송라이트 이상순 출연, 작사가 한성일 노래

독립운동가의 꿈이었던 '평범한 날' 기억하며 공식 음원 제작





[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB금융그룹은 3일, 서경덕 교수와 가수 이상순과 함께 3·1운동의 정신을 이어가는 국민 참여 캠페인 '다시 쓰는 대한이 살았다' 영상을 공개했다.

이번 영상에는 '대한이 살았다' 홍보대사 서경덕 교수와 싱어송라이터 이상순이 출연하며, 공모전 최우수작으로 선정된 작사가 한성일이 캠페인의 취지와 소감을 전하고 노래를 직접 부른다.

KB금융은 지난해 광복 80주년을 맞아, 2019년에 참여한 정재일 음악감독의 미공개 멜로디에 '100년 후에도 이어질 노랫말'을 추가하는 방식으로 '다시 쓰는 대한이 살았다' 캠페인을 추진했다.

이번 캠페인에서는 2135건의 노랫말 공모작이 제출으며, 서경덕 교수와 이상순, 31인의 국민평가단이 심사에 참여해 '보통의 날들'이 최우수작에 선정됐다. 이에 따라 정재일 음악감독의 편곡과 가수 이적의 참여로 공식 음원이 3월 1일에 공개됐다.

영상은 3.1운동의 역사적 의의를 되새기고, 3.1절을 기념하는 '노래의 흐름'을 따라 캠페인에 담긴 메시지를 전달하는 데 중점을 두고 있다. 자막은 1919년 3월 1일부터 2026년 3월 1일로 이어지며, 역사적 여정을 상징적으로 보여준다.

촬영은 서울 정동의 이화박물관에서 진행됐으며, 서경덕 교수와 이상순이 3.1운동의 의미를 교차 인터뷰 형식으로 설명한다.

또한, 한성일은 자신의 곡 '보통의 날들'에 대해 진솔한 소감을 전하며, 아날로그 감성이 느껴지는 목소리로 감동을 선사한다. 그는 "우리가 누리는 '보통의 날'은 100년 전 독립운동가들의 꿈의 결과물이다. 노랫말을 통해 이 사실을 기억하고, 역경을 극복할 수 있는 희망을 담고 싶었다"고 밝혔다.

KB금융 관계자는 "독립운동가들이 지키고자 했던 것은 특별한 것이 아니라 사랑하는 이들과 함께하는 '보통의 날'이었다"며 "그들의 꿈이 헛되지 않도록 100년 전 진심을 2026년의 선율로 이어받아 전달하고자 한다"고 말했다.

캠페인 홍보 영상은 KB금융 공식 SNS 채널인 유튜브를 통해 확인할 수 있으며, 음원은 멜론, 유튜브 뮤직 등 음원사이트에서 스트리밍 가능하다.

