삼성전자, MWC26서 갤럭시 생태계 확장..."AI가 일상 읽는다"

XR·Z 트라이폴드 공개…차세대 폼팩터 제시
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 스페인 바르셀로나에서 개막한 '모바일월드콩그레스(MWC26)'에서 갤럭시 생태계 전반으로 확장된 '갤럭시 인공지능(AI)'을 공개했다. 스마트폰을 넘어 오디오·PC·확장현실(XR)까지 연결한 인공지능 경험을 전면에 내세웠다.
삼성전자는 피라 그란 비아 전시장에 1745㎡ 규모 전시관을 마련했다. 전시 공간은 3세대 AI폰 '갤럭시 S26 시리즈'를 중심으로 구성했다. 사용자 맥락을 이해하고 일상 속 경험을 능동 지원하는 갤럭시 AI 체험존을 배치했다.
'갤럭시 S26 시리즈'는 생태계 확장의 출발점이다. 몰입형 오디오를 제공하는 '갤럭시 버즈4 시리즈', 생산성을 강화한 '갤럭시 북6 시리즈'와 연동을 강조했다. 기기 간 연결성을 높여 통합 경험을 제시했다.
AI 기반 개인화 헬스 기능도 소개했다. 사용자 데이터 분석을 바탕으로 건강 관리 경험을 고도화했다.
차세대 폼팩터도 전면에 세웠다. '갤럭시 XR'과 '갤럭시 Z 트라이폴드'를 통해 미래 모바일 기술 방향을 제시했다. 모바일을 넘어 확장현실과 멀티 폴더블로 진화하는 전략을 드러냈다.
