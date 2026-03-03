한은, '중동사태 상황점검 TF' 가동…금융·외환시장 영향 긴급 점검

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 한국은행이 중동발 지정학적 리스크 확산에 대응해 긴급 점검에 나섰다.
한국은행은 3일 오전 8시 이창용 총재 주재로 '중동사태 상황점검 태스크포스(TF) 회의'를 열고 미국·이스라엘의 이란 공습 이후 국제금융시장 동향과 국내 금융·경제에 미칠 영향을 논의했다고 밝혔다.
앞서 한은은 미국의 이란 공습 당일인 2월 28일 화상회의를 개최한 데 이어, 지난 2일 오후 9시에도 국외사무소 보고를 토대로 아시아·유럽 금융시장 상황을 점검했다.
전일 국제금융시장에서는 지정학적 리스크가 부각되면서 에너지 가격 상승에 따른 인플레이션 우려와 위험회피 심리가 강화됐다. 이에 따라 국제유가(WTI)는 6.0%, 유럽 천연가스(TTF)는 39.3% 급등했고, 금 가격도 0.8% 상승했다.
주요국 국채금리는 일제히 상승했다. 미국 국채 2년물과 10년물 금리는 각각 10bp 올랐고, 독일 10년물은 7bp, 영국 10년물은 14bp 상승했다. 달러화지수(DXY)는 1.0% 오르며 강세를 나타냈다.
주가는 대부분 국가에서 하락했다. 유럽 스톡스(Stoxx) 지수는 2.3%, 영국 FTSE100은 1.2% 하락했다. 다만 미국 증시는 S&P500이 보합, 나스닥이 0.4% 상승하는 등 상대적으로 선방했다.
한은은 "금일 국내 금융·외환시장이 이번 중동사태 부각 이후 처음 개장하는 만큼 시장 반응과 관련 리스크 전개 상황을 면밀히 살펴볼 예정"이라며 "당분간 '중동사태 관련 상황점검 TF'를 가동해 이번 사태가 상당 기간 지속될 가능성을 염두에 두고 금융·경제 영향과 시나리오별 대응 방안을 논의해 나갈 방침"이라고 밝혔다. 또 국외사무소와 연계한 24시간 모니터링 체제를 통해 국내외 금융·외환시장 상황 변화를 점검하고 필요시 적기 대응하겠다는 계획이다
