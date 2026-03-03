전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.03 (화)
KYD 디데이
전국 부산·울산·경남

속보

더보기

부산시, 2026년 제1회 추경 2813억원 편성…시의회 제출

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

동백전 캐시백 및 온누리상품권 행사
중소기업 금융비용 경감·미래차 투자

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 2026년 본예산 17조 9311억 원 대비 1.6% 늘어난 2813억 원 규모의 '2026년 제1회 추가경정예산안'을 시의회에 제출했다고 3일 밝혔다.

이번 추경은 보통교부세 확정액 등 추가 확보된 재원을 활용해 민생안정 필수 수요에 대응하고, 지역경제 활력 회복을 신속히 촉진하기 위해 ▲경제 활력이 넘치는 글로벌도시 ▲일상이 편리한 시민행복도시 두 축에 중점을 두고 편성됐다.

부산시가 지난달 27일 2026년 본예산 17조 9311억 원 대비 1.6% 증가한 2813억 원 규모의 '2026년 제1회 추가경정예산안'을 시의회에 제출했다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2025.04.28

◆경제 활력 넘치는 글로벌도시 993억 원 투입

경제 활력 분야에는 993억 원을 투입해 소상공인·전통시장 등에 대한 지원을 확대하고, 내수와 지역소비를 끌어올린다.​

민생경제 회복과 골목상권 활성화에는 727억 원을 투입한다. 동백전은 6월까지 적립금(캐시백)을 확대해 월 한도 50만 원, 캐시백율 10%를 적용하고, 지역 상품 구매를 독려하는 대시민 캠페인을 통해 골목상권의 선순환 소비구조를 강화한다.

전통시장 100개소를 대상으로 온누리상품권 환급행사를 2회 추가 개최하고, 시장 정비사업 신속 추진을 위한 공공지원 컨설팅을 4개소에 새로 지원한다.

점포별 전기·소방·가스 안전을 위한 관리 패키지 사업도 4개소에서 시행한다.​ 반여농산물도매시장 시설현대화 사업을 본격 추진하기 위한 예비타당성 대응 용역을 진행하고, 지역 특색상품을 육성하는 문화관광형시장 사업도 2개소에서 추진한다. 국제지하도상가 편의시설 확충과 리모델링을 통해 상권 경쟁력을 높인다.

중소기업과 소상공인 금융비용 부담을 줄이기 위해 총 6680억 원 규모의 정책자금을 추가 지원하고, 이차보전을 확대해 경영 안정을 뒷받침한다.​ 도시 활력 제고를 통한 내수경제 활성화에는 266억 원을 배정했다. 미래차 생산시설 설비교체 투자사업을 지원해 신규 고용을 창출하고 지역 협력업체 경쟁력을 높인다.​

지역 중소기업 수출 경쟁력 강화를 위해 해외 마케팅 활동 지원도 확대한다. 외국인 관광객 재방문을 유도하기 위해 비짓부산패스 프로모션을 추진하고, 시티투어버스 원도심 트롤리 노선을 도입해 관광객을 끌어들인다.​

국제마라톤대회와 해양모빌리티·안전 엑스포, 글로벌 부산디자인페어를 개최해 방문객을 늘리고 글로벌 관광도시 이미지를 높인다. 서·금사 재정비촉진지구 내 서동로를 확장해 정주 여건을 개선하고, 제2차 해피챌린지 사업으로 하하센터 1개소와 보행안심길 2개소를 추가 조성해 도시 활력을 끌어올린다.​

◆일상 편리한 시민행복도시 958억 원 안착

'일상이 편리한 시민행복도시' 실현에는 958억 원을 투입한다.​ 체감형 서비스 개선과 시민 건강·안전 기반 강화에는 524억 원을 배정했다. 대중교통 이용 편의를 높이기 위해 월 5만 5000원 초과 사용액에 대해 무제한 환급하는 '모두의 카드(정액제)'를 시행한다.​

을숙도대교·산성터널 출퇴근 시간 무료화를 유지하고, 만덕 센텀 고속화도로 개통 이후 시·종점 일대 도로 구조를 개선해 교통 서비스를 끌어올린다.​ 청년 임차보증금 대출이자 지원은 월별 선착순 접수에서 상시 접수로 전환해 400명을 추가 지원하고, 노후 공공임대주택 140호에는 고성능 단열창호와 LED 전등 설치를 지원해 주거복지를 강화한다.​

산모·신생아 건강관리는 지원 9000명을 통해 증가하는 수요에 대응하고, 달빛어린이병원 1개소를 추가 지정해 부산형 응급환자 이송체계 지원도 확대한다.​ 국민안전체험관과 어린이 VR재난안전체험교육장 들락날락을 조성해 체험형 안전교육 인프라를 확대하고, 학장2지구 등 4개소 자연재해 위험지와 대연지구 등 2개소 풍수해 생활권을 종합 정비해 시민의 안전한 일상을 지킨다.​

휴식·여가 기반 시민행복 인프라 확충에는 434억 원을 투입한다. 65세 이상 어르신을 대상으로 스포츠 강좌 프로그램 8개를 운영하고, 사직실내체육관 등 10개소 공공체육시설을 개보수해 생활체육 기반을 강화한다.​

어린이대공원 내 더파크 동물원을 인수해 동물원이 없는 부산에 생태형 거점 동물원 운영을 준비하고, 화명 야외수영장은 사계절 물놀이·여가 복합시설로 재조성해 시민 여가 인프라를 넓힌다.​

금정산 국립공원 지정에 맞춰 금강공원 일대를 재정비하고 장기 발전 방향을 설계하기 위한 기본계획을 수립하며, 해운대 관광특구 일대 공공디자인 환경 개선과 해운대수목원 봄꽃원·고사식물 덩굴원의 도시숲 조성사업을 추진해 도심 경관과 환경을 개선한다.​

사찰음식체험관과 선문화센터를 조성해 시민의 심신 치유 기회를 확대하고, 문화체육관광부 지역대표 예술단체 공모에 선정된 2개 단체에 공연사업비를 지원해 공연예술 생태계를 활성화하고 문화 향유권을 높인다.​

박형준 시장은 "이번 추가경정예산안은 추가 확보된 재원을 신속하고 효과적으로 투입해 민생경제 회복과 시민 삶의 질 증진을 도모하고자 했다"라며, "이번 예산안이 민선 8기 동안 추진해 온 '글로벌허브도시'와 '시민행복도시' 비전을 완성하는 디딤돌이 되기를 기대한다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'왕사남' 900만 울린 '강가 포스터' [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 2026년 최고 흥행작에 등극한 영화 '왕과 사는 남자'가 900만 관객 돌파를 기념해 짙은 여운을 남기는 강가 포스터를 공개했다. '왕과 사는 남자'가 3일 900만 관객 돌파에 힘입어 강가 포스터를 공개했다. 영화 속 이홍위(박지훈)의 마지막과 함께 공개되는 장면 속 아련한 모습을 담아 깊은 울림을 전한다. 공개된 포스터는 왕위에서 쫓겨나 청령포로 유배된 이홍위가 강가에 홀로 앉아 쓸쓸히 물장난 치는 장면을 담았다. 흰색 도포를 입고 쪼그려 앉은 이홍위의 모습은 어린 나이에도 자유를 꿈꿨을 그의 심정을 짐작하게 해 먹먹한 감정을 자아낸다. [사진=(주)쇼박스]  특히, 엄흥도 역의 유해진과 이홍위 역의 박지훈이 포스터 속 장면에 대해 직접 소회를 밝힌 바 있어 관객들의 감정을 배가시킨다. 유해진은 "이홍위가 유배지 강가에서 물장난 쳤던 모습이 기억에 남고, 그때 엄흥도의 심정은 아들을 바라보는 심정이 아니었을까? 유배지가 아니라면 자유롭게 있을 나이인데, 너무 안쓰러웠다"라 말하며, 해당 장면에 대한 남다른 애정을 언급하기도 했다. 박지훈 또한 "강가에 쪼그리고 앉아 있는 장면은 해진 선배님의 제안으로 생긴 장면. 생각해 보니 친구들과 뛰어놀고 싶을 시기, 유배지에 와서 혼자 물장난을 치며 무슨 생각을 했을까? 그런 단종의 마음을 표현하려고 노력했다" 며, 해당 장면의 비하인드 스토리와 함께 이홍위의 복합적인 내면을 표현하고자 고심했던 과정을 밝혀 눈길을 모았다. 이처럼 배우들은 물론 900만 관객의 마음을 뒤흔든 강가 포스터는 '비운의 왕'이라는 단종의 단편적 이미지에서 벗어나 '인간 이홍위'에 집중한 '왕과 사는 남자'만의 서사를 선명하게 드러낸다. '왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 담은 영화다. 모두가 알고 있는 역사 속 숨겨진 단종의 이야기로 900만 관객의 마음속에 묵직한 감동을 남기며 파죽지세의 흥행을 기록 중이다.  jyyang@newspim.com 2026-03-03 08:11
사진
기획예산처 장관에 박홍근 지명 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 2일 공석인 해양수산부 장관 후보자와 기획예산처 장관 후보자로 황종우 한국해사협력센터 국제협력위원장과 박홍근 더불어민주당 의원을 각각 지명했다. 이규연 청와대 홍보소통수석은 이날 오후 춘추관에서 브리핑을 열고 이 대통령이 이들을 포함해 정무직 장관급 4명, 헌법상 독립기구 2명, 대통령 소속 정부위원회 5명을 인선했다고 밝혔다. 이규연 청와대 홍보소통수석이 2일 청와대 춘추관에서 인선 브리핑을 하고 있다. [사진=KTV] 먼저 해수부 장관 후보자로 지명된 황 후보자는 해수부에서 기획조정실장을 비롯한 핵심 보직을 두루 거친 정통 관료다. 이 수석은 "부산 출신인 황 후보자는 북극항로 시대를 주도하고 해양수도 완성을 차질없이 추진해 나갈 적임자"라고 설명했다. 기획예산처 장관 후보자인 박 의원은 4선 국회의원으로, 국회 예산결산특별위원장, 운영위원장 등 중요 상임위원장 자리를 두루 맡아본 '국가 예산 정책 전문가'로 꼽힌다. 이 수석은 "아울러 이재명정부 국정기획위원회 기획분과위원장을 맡았던 박 후보자는 국민주권정부의 예산을 이끌 적임자"라고 인사 이유를 설명했다. 국가권익위원장에는 정일연 변호사가 임명됐다. 판사 출신으로 수원지법 안산지원장과 서울중앙지법 부장판사를 두루 거친 정통 법조인이다. 이 수석은 "권익위를 조속히 정상화하고 국민들의 고충을 해소하며 부정부패 없는 사회를 구현해 나갈 적임자"라고 강조했다. 진실화해를위한과거사정리위원회 위원장에 송상교 전 진화위 사무처장이 임명됐다. 대한변호사협회 인권위원과 검찰 과거사위원을 지낸 법조인 출신인 송 신임 위원장은 국가 폭력과 인권 침해를 규명하기 위해 새로 출범하는 3기 진화위를 정상화시킬 적임자라고 이 수석은 인선 배경을 밝혔다. 중앙선관위 위원 후보자로 윤광일 숙명여대 정치외교학과 교수와 전현정 변호사가 각각 지명됐다. 윤 교수는 선거제도 개혁방안을 연구해온 전문가로 공정한 선거관리와 선거제도 개혁을 이끌 적임자로 주목 받는다. 전 변호사는 서울 중앙지법 부장판사 등 20년 넘게 법복을 입은 법률가다. 민주주의 근간인 선거관리에 신뢰 높일 적임자라고 이 수석은 소개했다. 총리급인 규제합리화위원회 부위원장에 남궁범 에스원 고문과 박용진 전 민주당 의원, 이병태 KAIST 명예교수가 각각 임명됐다. 남궁 부위원장은 삼성전자에서 30년 이상 근무하고 보안전문업체 대표이사를 역임한 경영과 재무 전문가다. 박 전 의원은 민주당에서 정책위원회 부의장과 원내부대표를 지냈고 불합리한 규제를 발굴하고 규제개선을 추진해왔다. 이 명예교수는 기술 창업과 정보통기술(IT) 경영전략 다양한 분야에서 학술·사회 활동을 이어온 전문가로 규제개혁을 이끌 적임자라고 인선 이유를 설명했다.    기본사회위원회 부위원장에 강남훈 한신대 명예교수가 임명됐다. 이 수석은 "경제 기본권과 사회 형평성 연구해온 기본사회 정책방향을 설계할 적임자"라고 소개했다.  국가생명윤리 심의위원회 위원장에는 김옥주 서울대 의대 주임교수가 임명됐다. 이 수석은 "한국생명윤리학회자, 대한의학회장 등 거친 생명윤리에 관한 정책방향 제시할 적임자"라고 했다. 이 수석은 정일연 후보의 경우 이 대통령과 연관된 쌍방울 대북송금사건 변호인에 이름을 올린 바 있다. 이에 대해 이 수석은 "검증과정에서 확인은 했다"면서도 "20년동안 법관으로 재직을 했고, 귄익위원장 자리에서 보면 공정성, 독립성을 훼손할만한 부분은 없었다. 오히려 전문성과 도덕성 갖췄다고 판단했다"고 논란을 일축했다. 이 수석은 통합 인선 여부에 대한 언론 질의에 "이재명정부의 통합 실용인사 방향은 계속 될 것"이라면서도 "전체적인 인사의 방향에서 그런 실용과 통합 노선은 갖고 가지만, 특정한 자리를 놓고 여기는 이런 사람을 써야 된다는 것은 아니다"고 했다. pcjay@newspim.com 2026-03-02 16:01

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동