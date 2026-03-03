부산시, 2026년 제1회 추경 2813억원 편성…시의회 제출

동백전 캐시백 및 온누리상품권 행사

중소기업 금융비용 경감·미래차 투자

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 2026년 본예산 17조 9311억 원 대비 1.6% 늘어난 2813억 원 규모의 '2026년 제1회 추가경정예산안'을 시의회에 제출했다고 3일 밝혔다.

이번 추경은 보통교부세 확정액 등 추가 확보된 재원을 활용해 민생안정 필수 수요에 대응하고, 지역경제 활력 회복을 신속히 촉진하기 위해 ▲경제 활력이 넘치는 글로벌도시 ▲일상이 편리한 시민행복도시 두 축에 중점을 두고 편성됐다.

부산시가 지난달 27일 2026년 본예산 17조 9311억 원 대비 1.6% 증가한 2813억 원 규모의 '2026년 제1회 추가경정예산안'을 시의회에 제출했다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2025.04.28

◆경제 활력 넘치는 글로벌도시 993억 원 투입

경제 활력 분야에는 993억 원을 투입해 소상공인·전통시장 등에 대한 지원을 확대하고, 내수와 지역소비를 끌어올린다.​

민생경제 회복과 골목상권 활성화에는 727억 원을 투입한다. 동백전은 6월까지 적립금(캐시백)을 확대해 월 한도 50만 원, 캐시백율 10%를 적용하고, 지역 상품 구매를 독려하는 대시민 캠페인을 통해 골목상권의 선순환 소비구조를 강화한다.

전통시장 100개소를 대상으로 온누리상품권 환급행사를 2회 추가 개최하고, 시장 정비사업 신속 추진을 위한 공공지원 컨설팅을 4개소에 새로 지원한다.

점포별 전기·소방·가스 안전을 위한 관리 패키지 사업도 4개소에서 시행한다.​ 반여농산물도매시장 시설현대화 사업을 본격 추진하기 위한 예비타당성 대응 용역을 진행하고, 지역 특색상품을 육성하는 문화관광형시장 사업도 2개소에서 추진한다. 국제지하도상가 편의시설 확충과 리모델링을 통해 상권 경쟁력을 높인다.

중소기업과 소상공인 금융비용 부담을 줄이기 위해 총 6680억 원 규모의 정책자금을 추가 지원하고, 이차보전을 확대해 경영 안정을 뒷받침한다.​ 도시 활력 제고를 통한 내수경제 활성화에는 266억 원을 배정했다. 미래차 생산시설 설비교체 투자사업을 지원해 신규 고용을 창출하고 지역 협력업체 경쟁력을 높인다.​

지역 중소기업 수출 경쟁력 강화를 위해 해외 마케팅 활동 지원도 확대한다. 외국인 관광객 재방문을 유도하기 위해 비짓부산패스 프로모션을 추진하고, 시티투어버스 원도심 트롤리 노선을 도입해 관광객을 끌어들인다.​

국제마라톤대회와 해양모빌리티·안전 엑스포, 글로벌 부산디자인페어를 개최해 방문객을 늘리고 글로벌 관광도시 이미지를 높인다. 서·금사 재정비촉진지구 내 서동로를 확장해 정주 여건을 개선하고, 제2차 해피챌린지 사업으로 하하센터 1개소와 보행안심길 2개소를 추가 조성해 도시 활력을 끌어올린다.​

◆일상 편리한 시민행복도시 958억 원 안착

'일상이 편리한 시민행복도시' 실현에는 958억 원을 투입한다.​ 체감형 서비스 개선과 시민 건강·안전 기반 강화에는 524억 원을 배정했다. 대중교통 이용 편의를 높이기 위해 월 5만 5000원 초과 사용액에 대해 무제한 환급하는 '모두의 카드(정액제)'를 시행한다.​

을숙도대교·산성터널 출퇴근 시간 무료화를 유지하고, 만덕 센텀 고속화도로 개통 이후 시·종점 일대 도로 구조를 개선해 교통 서비스를 끌어올린다.​ 청년 임차보증금 대출이자 지원은 월별 선착순 접수에서 상시 접수로 전환해 400명을 추가 지원하고, 노후 공공임대주택 140호에는 고성능 단열창호와 LED 전등 설치를 지원해 주거복지를 강화한다.​

산모·신생아 건강관리는 지원 9000명을 통해 증가하는 수요에 대응하고, 달빛어린이병원 1개소를 추가 지정해 부산형 응급환자 이송체계 지원도 확대한다.​ 국민안전체험관과 어린이 VR재난안전체험교육장 들락날락을 조성해 체험형 안전교육 인프라를 확대하고, 학장2지구 등 4개소 자연재해 위험지와 대연지구 등 2개소 풍수해 생활권을 종합 정비해 시민의 안전한 일상을 지킨다.​

휴식·여가 기반 시민행복 인프라 확충에는 434억 원을 투입한다. 65세 이상 어르신을 대상으로 스포츠 강좌 프로그램 8개를 운영하고, 사직실내체육관 등 10개소 공공체육시설을 개보수해 생활체육 기반을 강화한다.​

어린이대공원 내 더파크 동물원을 인수해 동물원이 없는 부산에 생태형 거점 동물원 운영을 준비하고, 화명 야외수영장은 사계절 물놀이·여가 복합시설로 재조성해 시민 여가 인프라를 넓힌다.​

금정산 국립공원 지정에 맞춰 금강공원 일대를 재정비하고 장기 발전 방향을 설계하기 위한 기본계획을 수립하며, 해운대 관광특구 일대 공공디자인 환경 개선과 해운대수목원 봄꽃원·고사식물 덩굴원의 도시숲 조성사업을 추진해 도심 경관과 환경을 개선한다.​

사찰음식체험관과 선문화센터를 조성해 시민의 심신 치유 기회를 확대하고, 문화체육관광부 지역대표 예술단체 공모에 선정된 2개 단체에 공연사업비를 지원해 공연예술 생태계를 활성화하고 문화 향유권을 높인다.​

박형준 시장은 "이번 추가경정예산안은 추가 확보된 재원을 신속하고 효과적으로 투입해 민생경제 회복과 시민 삶의 질 증진을 도모하고자 했다"라며, "이번 예산안이 민선 8기 동안 추진해 온 '글로벌허브도시'와 '시민행복도시' 비전을 완성하는 디딤돌이 되기를 기대한다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com