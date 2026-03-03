(월요일·음력 1월15일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 3월3일(화요일·음력 1월15일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
|
|
◆ 쥐띠(子)
60년생 : 의욕을 갖고 준비한 대로 성공하겠다.
72년생 : 손을 잡고 가는 것이 좋겠다.
84년생 : 새로운 사업을 시작할 수 있겠다.
96년생 : 희망했던 일이 손에 잡히겠다.
|
|
◆ 소띠(丑)
61년생 : 좋은 사람 만나 돈을 벌겠다.
73년생 : 최초 계획에 차질이 생기겠다.
85년생 : 생각했던 것이 현실이 되겠다.
97년생 : 재물을 조심하는 것이 좋겠다.
|
|
◆ 범띠(寅)
62년생 : 주변의 도움을 받겠다.
74년생 : 성실만이 정답을 만들 수 있겠다.
86년생 : 사랑하는 사람을 만난다.
98년생 : 물러나는 것이 좋겠다.
|
|
◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 구체적으로 계획을 수립해야 하겠다.
75년생 : 사주경계를 철저하게 해야 하겠다.
87년생 : 말실수로 큰 손해를 볼 수 있겠다.
99년생 : 말과 행동을 조심하는 것이 좋겠다.
|
|
◆ 용띠(辰)
64년생 : 은근과 끈기가 요구되겠다.
76년생 : 인정받아 돈도 벌겠다.
88년생 : 믿을 사람이 없겠다.
00년생 : 재물이 몰려드는 형국이겠다.
|
|
◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 뜻있는 곳에 길이 있겠다.
77년생 : 눈에 보이게 성과가 나타나겠다.
89년생 : 사람으로부터 어려움을 당하겠다.
01년생 : 마음마저 가져가는 사람이 있겠다.
|
|
◆ 말띠(午)
66년생 : 기분 좋은 일이 생기겠다.
78년생 : 생각했던 대로 결과가 있겠다.
90년생 : 혼자서는 살 수 없는 심정이겠다.
02년생 : 비를 맞으며 새로운 것을 계획하겠다.
|
|
◆ 양띠(未)
67년생 : 경사스러운 일이 생기겠다.
79년생 : 꼬였던 일이 풀릴 수 있겠다.
91년생 : 비틀거리며 앞만 보고 가겠다.
03년생 : 추억보다는 미래를 보고 달리는 것이 좋겠다.
|
|
◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 꼼꼼하게 챙겨보는 것이 좋겠다.
80년생 : 무엇보다 중요한 것은 경제력이겠다.
92년생 : 재물 운세가 매우 강하게 들어오겠다.
04년생 : 외로운 마음을 파고드는 사람이 있겠다.
|
|
◆ 닭띠(酉)
69년생 : 원했던 일이 이루어지겠다.
81년생 : 머리가 맑아지는 일을 만나겠다.
93년생 : 생각한 대로 결과가 있겠다.
05년생 : 떠나간 사람을 생각하면 손해이겠다.
|
|
◆ 개띠(戌)
70년생 : 인기도 끌고 명예도 얻는다.
82년생 : 뜻대로 일이 풀려나가겠다.
94년생 : 원했던 일이 성사되겠다.
|
|
◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 변화만이 일을 살리는 길이 되겠다.
83년생 : 자신을 믿고 가는 것이 중요하다.
95년생 : 새로운 일에서 큰 성과가 나가겠다.