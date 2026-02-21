전체기사 최신뉴스 GAM
속보

더보기

李대통령의 'SNS 정치'…사이다 소통과 메시지 조절의 '양면성'

※ 번역할 언어 선택

성남시장 시절부터 '직접 소통' 선호
올해 들어 'SNS 정치' 본격적인 가동
부동산 정책 포함 국정 전반 '소통 강화'
서용주 "굵직한 정책들 속도 높이는 효과"
최진 "모든 정책 부담 떠안는 방식은 안돼"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 'SNS 정치'가 올해 들어 본격화하면서 '여론 지휘소' 역할을 하고 있다.

부동산 투기와 가격 담합 등 굵직한 정책 어젠다를 사회관계망서비스(SNS)라는 창구를 적극 활용해 국정 전반에 대한 여론을 형성해 나가고 있다.

역대 대통령들과는 차별화된 이 대통령의 'SNS 정치'가 국정 동력 확보와 여론 형성에 어떤 영향을 미칠지 정치권에서는 이미 초미의 관심사다. 

[사진=이재명 대통령 엑스(X)]

◆거침없는 '이재명식 SNS 정치'

이 대통령은 과거 경기도 성남시장 시절부터 SNS 소통을 선호하고 적극 활용해왔다.

지지층과 직접적인 쌍방향 소통뿐 아니라 주요 이슈에서 개인적인 의견을 과감히 드러내면서 '정치인 이재명' 존재감을 키우는 그야말로 '전략적 도구'이기도 했다. 

오히려 지난해 6월 대통령으로 취임한 이후 초기에는 SNS 소통이 월평균 10~15건 정도에 머물러 상대적으로 두드러지지 않았다.

정치적 발언보다는 취임식이나 국회 연설, 현장 행보의 공식 일정을 알리는 정제된 메시지가 주를 이뤘다. 12·3 비상계엄 사태와 대통령 탄핵이라는 위기를 극복하고 경제 회복과 민생에 집중하는 대통령의 모습을 부각했다.

하반기로 가면서 SNS 빈도는 점진적으로 늘었으나 아시아태펴양경제협력체(APEC) 정상회의 등 외교 성과를 공유하고 정책의 당위성을 설명하는 글이 주를 이뤘다.

하지만 최근에는 이 대통령의 SNS 활용 빈도가 폭발적으로 늘었다. 심야를 비롯해 시간대를 가리지 않고 하루에 4~6건씩 글을 올리는 일도 많아졌다. 다주택자 양도소득세 중과 유예를 오는 5월 9일 종료하기로 하면서 부동산 투기 규제와 관련한 글이 대다수를 차지했다. 

정부 정책을 비판하는 국민의힘이나 언론을 겨냥해 '망국적 투기를 편든다'며 고강도 발언도 내놓고 있다. 정치인 이재명 스타일의 SNS 정치가 본격 시작됐다.    

이재명 대통령이 청와대에서 수석보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대]

◆대통령의 SNS를 바라보는 두 시선

무엇보다 이 대통령의 SNS에는 국정 운영의 자신감이 바탕에 깔려 있다. 참모나 정부 부처를 통하지 않고 직접 메시지를 내면서 논쟁도 마다하지 않는다.

성남시장-경기도지사-국회의원-당대표-대선 후보를 거치면서 현장 정치와 실제 정책·국정에 대한 디테일이 무척 강한 '정치적 근력'에서 강력한 전투력이 나온다.

그러한 자신감을 바탕으로 공직사회를 향해 적극성을 주문하고 국회에 입법 속도전을 공개적으로 요구한다. 

다만 전문가들은 대통령의 SNS 정치가 동전의 양면성을 지니고 있다고 말한다.  

대중과 직접 소통하는 디지털 시대의 새로운 리더십이라는 측면에서 후한 점수를 준다. 이 대통령의 이슈 선점은 지지층을 결집하고 국정 장악력을 높이는 효과가 있다.

권위주의를 탈피하고 국민과 직접 대화하면서 즉각적인 정책 피드백을 확인할 수 있다. 이 대통령이 다주택자 고강도 규제를 예고한 이후 다주택자 매물이 늘었다는 시장 반응과 설탕 부담금을 화두로 올려 여론을 수렴한 것이 대표적이다.  

경직돼 있는 공직사회에 적지 않은 자극제가 되고 있다. 이 대통령이 20일 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "왜 RTI(이자상환비율) 규제만 검토하느냐. 다주택 대출 연장도 신규처럼 규제해야 한다"는 취지로 지적한 뒤 금융감독원은 즉각 태스크포스(TF)를 꾸려 긴급회의를 했다. 다양한 규제 카드도 실제 정책으로 검토 중인 것으로 알려졌다.

[사진=이재명 대통령 엑스(X)]

◆SNS 정치의 가벼움과 폭발성 우려 

반면 SNS의 가벼움이 대통령 발언이나 정부 정책의 무게감을 희석한다는 지적도 있다.

이 대통령과 장동혁 국민의힘 대표가 SNS로 주고받은 다주택자 설전처럼 정치적 대립을 극대화하는 부작용을 우려하는 목소리도 있다.

이 대통령이 갭투자 '똘똘한 1채 갈아타기'를 겨냥해 실거주가 아니면 현명한 선택은 아니라고 경고한 것을 두고 야당의 이 대통령 분당 아파트를 공격한 것도 비슷한 경우다.

캄보디아 사태와 같이 외교적 민감성도 감안해야 한다는 의견도 나온다. 자칫 대통령의 SNS 정치가 되려 국민의 갈등을 키울 수 있다는 우려도 존재한다. 

이재명 대통령이 청와대에서 국무회의를 주재하고 있다. [사진=청와대]

◆"SNS 정치는 시대적 흐름"

정치 전문가들은 SNS 정치가 거스를 수 없는 시대적 흐름이라고 진단한다. 이 대통령뿐 아니라 문재인 전 대통령도 SNS를 활용했고 정치인이라면 대다수가 SNS 정치를 적극 이용하고 있다. SNS를 하지 않는 정치인이 이상할 정도다.

이 대통령의 SNS가 주목을 받는 것은 대통령이라는 특수성과 빈도, 화제, 수위에 제한 없이 활용하고 있기 때문이라고 전문가들은 봤다. 

대통령이 모든 의제를 통제하는 '만기친람식' SNS 정치를 경계하면서 소통을 강화하고 정책 속도를 높일 수 있는 효용성은 안정적으로 유지해야 한다고 전문가들은 제언했다.

서용주 맥 정치사회연구소장은 "대통령의 말은 늘 엄중해야 하고 늘 무게를 갖춰야 한다는 것은 사실 관성적인 편견일 수 있다"면서 "이 대통령의 SNS 소통은 성남시장과 경기지사 때부터 이어져 온 것"이라고 말했다. 

서 소장은 "굵직한 정책 어젠다를 대통령이 직접 진두지휘하는 것은 순작용이 크다"면서 "이 대통령은 국무회의에서도 정부가 더디게 움직이는 것을 답답해하는 성향이라 정책 속도를 높이는 데 SNS 정치를 활용하고 있는 것"이라고 봤다. 

◆"메시지 따른 영향 고려, 조절은 필요"

서 소장은 "부동산 문제를 보더라도 반드시 투기를 해결하겠다는 정책 의지를 보여주니 시장의 반응이 즉각 나타난다"면서 "정부 부처가 정책을 발표하고 다시 수정하면서 시장 저항성을 키우지 않고 대통령의 강력한 메시지가 직접 시장에 전달되니 유효한 것"이라고 분석했다.

최진 대통령리더십연구원장은 "SNS 정치는 앞으로도 지속적으로 할 수밖에 없는 흐름"이라면서 "국민 입장에서는 매우 시원시원하게 받아들이는 정치 방식"이라고 진단했다.

최 원장은 "그렇다면 부작용을 최소화하고 긍정적인 효과를 낼 수 있게 유념해야 한다"면서 "대통령이 모든 정책적 부담을 떠안는 방식은 안 되고 메시지 횟수와 이슈를 적절하게 선택해야 한다"고 제언했다. 

특히 최 원장은 "도널드 트럼프 미국 대통령과 같은 가변적이고 즉흥적인 SNS 정치는 불안성이 매우 크다"면서 "SNS 정치가 좋지 않다는 게 아니라 메시지에 따른 영향을 고려하는 조절이 필요하다는 것"이라고 말했다. 

the13ook@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"기내서 보조배터리 충전 전면 금지" [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 항공사들이 항공기 객실 내 보조배터리 사용을 전면 금지했다. 최근 기내에서 보조배터리 발화와 연기 발생 사고가 잇따르자 안전 조치를 대폭 강화한 것이다. 20일 항공업계에 따르면 티웨이항공은 오는 23일부터 비행 중 보조배터리로 휴대전화를 충전하거나 보조배터리 자체를 충전하는 행위를 금지한다. 서울 김포국제공항 국내선 출발층 에어부산 수속카운터 전광판에 보조 배터리 기내 선반 탑재 금지 안내문이 표시돼 있다. [사진=뉴스핌DB] 전자기기 충전이 필요할 경우 좌석 전원 포트를 이용하도록 안내했으며, 포트가 없는 기종은 탑승 전 충분히 충전할 것을 권고했다. 보조배터리 반입은 허용되지만 단자에 절연 테이프를 부착하거나 개별 파우치에 보관하는 등 합선 방지 조치를 해야 한다. 이로써 국내 여객 항공사 11곳 모두가 기내 보조배터리 사용을 제한하게 됐다. 대한항공과 아시아나항공, 진에어 등 대형사와 저비용항공사(LCC)들도 이미 금지 조치를 시행 중이다. 국내뿐 아니라 해외에서도 유사 사고가 이어지면서 글로벌 항공업계 전반으로 규제 강화 움직임이 확산되는 추세다. 항공업계는 운항 중 화재가 발생할 경우 대형 사고로 이어질 수 있는 만큼 선제적 대응이 불가피하다는 입장이다. 다만 일부 항공기에는 충전 설비가 충분하지 않아 승객 불편은 당분간 이어질 전망이다. syu@newspim.com 2026-02-20 15:23
사진
"하메네이 제거 후가 더 문제" [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 대통령이 이란에 대해 "열흘 안에 결정하겠다"고 시한을 제시하고, 초기 단계의 제한적 선제공격을 검토하고 있다는 보도가 나온 가운데, 이란 정권이 실제로 붕괴할 경우 이를 대체할 뚜렷한 세력이 없다는 분석이 제기됐다. 19일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령이 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도부를 겨냥한 군사 옵션을 선택할 경우 가장 큰 변수는 '그 이후'라고 지적했다. 최고지도자를 제거하더라도 누가 권력을 승계할지, 어떤 체제가 들어설지 불확실하다는 것이다. 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이. [사진=로이터 뉴스핌] 전 이란 고위 관리 출신으로 현재 미국에서 활동하는 반체제 인사 모흐센 사제가라는 "하메네이와 최고 지휘관들을 제거한다면 문제는 그 다음"이라며 "이란이 실패 국가로 전락할 위험도 배제할 수 없다"고 말했다. 마코 루비오 미 국무장관 역시 최근 의회에서 복잡한 권력 이행 과정에서 미국이 협력할 상대를 찾아야 할 것이라고 언급한 바 있다. WSJ는 1979년 이란 혁명 당시와 현재를 대비했다. 당시에는 아야톨라 루홀라 호메이니라는 구심점 아래 국내외 세력이 결집했지만, 지금은 그에 상응하는 상징적 지도자가 부재하다는 것이다. 이란 내부에서는 지난 10여 년간 선거 부정 의혹, 여성 인권 문제, 경제 위기 등을 계기로 반정부 시위가 반복돼왔다. 최근에도 "하메네이에 죽음을"이라는 구호가 등장하는 등 반발 움직임이 이어지고 있다. 그러나 이들 시위는 명확한 지도부나 조직 체계를 갖추지 못한 채 산발적으로 전개되고 있다는 평가다. 해외 반체제 세력 역시 단일한 대안을 제시하지 못하고 있다. 노벨평화상 수상자인 시린 에바디는 하메네이 제거를 위한 표적 공격에 찬성 입장을 밝혔지만, 이란 내 정치 활동가들 사이에서는 군사 개입에 반대하는 목소리도 적지 않다. 가장 주목받는 해외 인사는 팔레비 왕정의 마지막 왕세자인 레자 팔레비다. 그는 세속 민주주의로의 전환을 주장하며 지도자로 나설 뜻을 밝혔지만, 부친 통치 시절의 정치적 탄압과 사회적 불평등을 기억하는 이란인들 사이에서는 여전히 논란의 대상이다. 특히 쿠르드족과 아제르바이잔족 등 소수 민족 사회에서는 중앙집권적 통치에 대한 불신이 남아 있다. 좌파 성향의 이슬람계 반정부 단체 무자헤딘-에-할크(MEK)도 조직력을 갖추고 있지만, 해외 기반이 강하고 과거 이라크와 협력한 전력 등으로 국내 지지는 제한적이다. 일부 중동 및 유럽 당국자들은 하메네이 제거가 곧 체제 붕괴로 이어지지 않을 가능성도 제기한다. 보수 성향 인사들이 권력을 승계하거나, 오히려 더 강경한 체제로 재편될 수 있다는 것이다. 이란 의회 의장 모하마드 바게르 갈리바프 등 강경 인물이 전면에 나설 경우 노선이 한층 강화될 수 있다는 관측도 나온다. 반면 1980년대 소련의 페레스트로이카와 유사한 점진적 개혁 가능성을 완전히 배제할 수 없다는 시각도 있다. 이슬람공화국 창시자의 손자인 세예드 알리 호메이니가 온건 성향 종교인들과 가까운 인물로 거론된다. 트럼프 대통령이 제한적 타격을 시작으로 압박 수위를 높이는 방안을 검토하는 상황에서, 정권 교체 시나리오가 현실화될 경우 이란은 권력 공백과 내부 분열에 직면하거나, 반대로 더 강경한 체제로 재편될 가능성도 있다는 진단이다. wonjc6@newspim.com     2026-02-20 15:50

[주요포토]

