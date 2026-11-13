청주 현도 하이패스IC 추진…경부고속도로 교통 분산 기대

AI 핵심 요약beta
- 청주시는 13일 현도 하이패스IC 설치를 도로공사와 협의한다고 밝혔다
- 총 153억원을 들여 죽암휴게소 연결 진출입로 428m를 조성할 계획이다
- 교통량 분산과 산업단지 물류 개선이 기대되지만 후속 절차가 남아 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
신탄진~남청주IC 하루 12만6000대 통행…경제성 분석 B/C 1.15
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 경부고속도로 신탄진IC와 남청주IC 사이에 하이패스 전용 나들목 설치가 추진된다. 하루 12만6000대에 이르는 교통량을 분산하고 인근 산업단지의 물류 접근성을 높이기 위해서다.
청주시는 서원구 현도면 죽암휴게소에 가칭 '현도 하이패스IC'를 설치하는 방안을 한국도로공사와 협의하고 있다고 13일 밝혔다. 사업은 총 153억 원을 들여 죽암휴게소와 연결되는 428m 길이의 진출입로를 조성하는 것으로 시는 2024년 12월 타당성 검토에 착수했다.
경제성 분석에서는 비용 대비 편익(B/C)이 1.15로 나와 사업 타당성을 확보한 것으로 나타났다. 분석 결과 통행시간과 차량운행비 절감, 교통사고 및 환경비용 감소 등을 포함한 향후 30년간 교통 편익은 약 423억원으로 추산됐다.
나들목이 설치되면 기존 신탄진IC와 남청주IC에 집중된 교통량을 분산해 주변 도로의 혼잡을 줄일 수 있을 것으로 시는 보고 있다. 남청주 현도일반산업단지 등 인근 기업의 물류 이동 여건 개선도 기대하고 있다. 다만 사업 추진을 위해서는 한국도로공사와의 협의 및 후속 절차가 남아 있다.
청주시 관계자는 "현도 하이패스IC는 산업단지 물류 개선뿐 아니라 주민들의 고속도로 접근성을 높이는 사업"이라며 "도로공사와 협의를 이어가겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com