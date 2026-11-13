영동와인, 우리술 품평회서 대통령상…전국 최고 평가

AI 핵심 요약beta
- 영동군은 13일 블루와인컴퍼니 와인이 대통령상을 받았다고 밝혔다.
- 불휘농장 와인은 청수 품종으로 만든 화이트와인으로 우수상을 받았다.
- 영동군은 이번 수상을 계기로 와인 품질과 산업 육성을 이어갈 계획이다.
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[영동=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 영동 와인이 대한민국 우리술 품평회에서 대통령상과 우수상을 차지하며 전국 단위 품질 경쟁력을 확인했다.
영동군은 블루와인컴퍼니의 '베리와인 1168 CS'가 2026년 대한민국 우리술 품평회에서 대통령상을, 불휘농장의 '시나브로 청수 화이트'가 우수상을 받았다고 13일 밝혔다.
대통령상을 받은 '베리와인 1168 CS'는 영동산 캠벨포도로 만든 알코올 도수 13도의 과실주다. 저온 침용과 발효 과정을 거쳐 포도의 풍미를 살렸으며 색감과 향, 산도와 탄닌의 균형 등이 심사에서 좋은 평가를 받은 것으로 알려졌다.
불휘농장의 '시나브로 청수 화이트'는 국내 육성 청포도 품종인 청수로 만든 알코올 도수 11도의 화이트와인이다. 저온 발효를 통해 과실 향을 살리고 산미와 단맛의 조화를 구현한 제품이다.
이번 수상은 영동 지역 와이너리 두 곳이 서로 다른 포도 품종과 양조 방식으로 전국 품평회에서 성과를 거뒀다는 점에서 의미가 있다고 영동군은 설명했다.
군 관계자는 "이번 수상을 계기로 지역 와인의 품질 관리와 양조 기술 향상을 지원하고 지역 농산물과 연계한 와인산업 육성을 이어갈 계획"이라고 말했다.
baek3413@newspim.com