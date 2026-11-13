학교는 못 지었지만…증평 송산지구 통학버스 9대가 바꾼 등굣길

AI 핵심 요약beta
- 증평군과 충북도교육청은 9월부터 송산지구 학생 통학버스 9대를 운행했다
- 학교 신설 무산으로 학생들은 1.5~2㎞ 떨어진 학교까지 통학해야 했다
- 증평군은 승하차장을 조성하고 교육청은 연간 4억5400만원을 투입했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[증평=뉴스핌] 백운학 기자 = 학교 신설이 번번이 무산되면서 원거리 통학을 감수해야 했던 충북 증평군 송산지구 초등학생들이 통학버스로 새로운 등굣길을 맞았다. 지방자치단체와 교육청이 역할을 나눠 통학 문제 해결에 나선 것이다.
증평군과 충북도교육청은 지난 9월부터 송산지구 학생들을 위해 통학버스 9대를 운행하고 있다고 13일 밝혔다. 송산지구 8개 공동주택단지에는 초등학생 600여 명이 거주하고 있다.
하지만 학교 신설을 위한 교육부 중앙투자심사가 세 차례 무산되면서 학생들은 1.5~2㎞ 떨어진 증평초와 삼보초까지 통학해야 했다. 특히 17개 횡단보도와 폭 20m가 넘는 36번 국도를 건너야 하는 통학 환경은 학부모들의 안전 우려를 키웠다.
해법은 행정과 교육의 협력에서 나왔다. 이재영 증평군수와 윤건영 충북교육감의 정책 간담회를 계기로 증평군은 승하차장 조성을, 충북교육청은 통학버스 운행을 각각 맡았다.
증평군은 5억4700만 원을 들여 지난 6월 증평초 앞 승하차장 조성을 마쳤다.교육청은 연간 4억5400만 원을 투입해 증평초 6대, 삼보초 3대 등 9대를 운행하고 있다.
버스는 증평초 하루 17회, 삼보초 13회 등 모두 30회 운행한다. 하루 평균 이용 학생은 증평초 등교 358명, 삼보초 등교 162명 등 등교 기준 520명에 달한다.
학교 신설이라는 근본적인 과제가 해결된 것은 아니지만 기관 간 역할 분담으로 장기간 이어진 통학 불편을 줄였다는 점에서 의미가 있다.
한 학부모는 "오랫동안 해결되지 않았던 통학 문제가 기관 간 협력으로 풀려 아이들이 안전하고 편리하게 학교에 다닐 수 있게 됐다"고 말했다.
baek3413@newspim.com