[현장톡] 김향기 "'옆에서 숨만 쉬어도 좋아', 한 걸음 떨어져 보니 '어른 동화' 같았죠"

현실적인 청춘·주거 문제도 유쾌하게…"그들의 선택 존중하고 싶어"

데뷔 20주년…"나를 정해두기보다 유연하게 오래 연기하고 싶다"

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = "로맨스나 멜로를 배경으로 깔고 있지만 그것보다 더 중요한 이야기를 많이 하고 있다고 생각했어요. 그런데 그걸 아주 깊고 진지한 문제 중심으로 끌고 가기보다는 유쾌하게 풀어내고 웃음으로 승화시키려는 부분들이 사랑스럽게 느껴졌어요."

영화 '옆에서 숨만 쉬어도 좋아'에서 웹툰 작가를 꿈꾸는 화란을 연기한 배우 김향기가 작품을 선택한 이유다. 오는 18일 개봉하는 영화는 사랑과 꿈, 현실 사이에서 흔들리는 청춘들의 이야기를 그린다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우 김향기 [사진=오프너필름/명필름] 2026.11.11 taeyi427@newspim.com

11일 서울 종로구 삼청동의 한 카페에서 만난 김향기는 약 3년 만에 작품을 관객에게 선보이게 된 데 대해 "굉장히 반갑게 생각하고 있다"며 "연말에 개봉할 수 있게 된 만큼 따뜻한 영화로 많이 봐주셨으면 좋겠다"고 말했다.

촬영을 마친 뒤 시간이 흐른 만큼 작품을 바라보는 시선에도 변화가 생겼다. 앞서 가편집본을 봤던 그는 개봉을 앞두고 다시 편집된 영화를 확인하면서 이야기의 흐름이 한층 자연스러워졌다고 느꼈다.

김향기는 "가편집본에서는 이야기가 조금 더 하나로 정리됐으면 좋겠다는 생각이 있었는데 그런 부분이 개선된 것 같아 좋았다"며 "오랜만에 보니 한 걸음 떨어져 관객의 시선으로 보게 됐다. 어른 동화를 보는 것 같은 느낌을 많이 받았다"고 설명했다.

그가 말한 '어른 동화'라는 표현은 영화가 현실적인 문제를 풀어내는 방식과도 맞닿아 있다. 작품은 로맨스를 바탕에 두면서도 청춘들의 꿈과 주거 문제 등 결코 가볍지만은 않은 현실을 함께 다룬다.

김향기는 촬영 당시 주거 문제가 사회적으로 크게 대두되던 시기였다고 떠올렸다. 그는 "한창 기사와 뉴스에서 많이 나오던 시기여서 저도 자연스럽게 접하고 있었다"며 "마침 그런 주제를 다루게 돼 그 시기의 청년들이 겪을 수 있는 문제를 잘 표현하고 싶었다"고 말했다.

그에게 화란과 이완은 눈앞에 닥친 현실을 완벽하게 해결할 수 있는 청춘들이 아니다. 성인으로서 자신의 자리를 만들어가야 하고, 꿈을 좇으면서도 당장의 삶을 지켜야 한다. 그런 상황에서 큰 문제가 닥쳤을 때 이들이 선택할 수 있는 방법 역시 제한적일 수밖에 없다고 바라봤다.

김향기는 "문제를 정확하게 바라보고 해결해야 하는 것 아니냐고 생각할 수도 있지만, 다시 생각해보면 그 나이에 이 친구들이 할 수 있는 선택이 서로에게 조금이라도 의지하는 것이었을 수 있다"고 말했다.

이어 "그들이 문제를 파고드는 선택보다 우선 지금 자신의 상태를 지키는 선택을 했다고 생각했다"며 "어떻게 보면 회피적으로 보일 수도 있지만 그 선택을 좋다, 나쁘다고 판단하기는 어려웠다. 저는 그들의 선택을 존중해주고 싶었다"고 덧붙였다.

화란과 이완에게는 현실만큼 놓기 어려운 꿈도 있다. 화란은 웹툰을 그리고 싶어 하고 이완은 음악을 이어가고 싶어 한다. 꿈을 잠시 눌러놓은 채 현실을 살아가면서도 두 사람은 서로에게 기대며 버틴다.

김향기는 "본인들이 어떤 상황인지 알고 있지만 그걸 또렷하게 바라보는 게 아직은 두렵지 않았을까 싶었다"며 "그 상황을 온전히 견디기에는 아직 버거웠을 수도 있다고 생각했다"고 설명했다.

영화 속 청춘들의 주거 문제는 실제 독립 생활을 하고 있는 김향기의 경험과도 일부 맞닿았다. 김향기는 자취를 시작한 지 2년 정도 됐다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우 김향기 [사진=오프너필름/명필름] 2026.11.11 taeyi427@newspim.com

김향기는 "직업 특성상 일정한 시간에 출퇴근하는 생활이 아니다 보니 처음에는 혼자 지내면서 제 루틴을 찾기가 어려웠다"며 "2년 정도 지나니 조금 안정되는 것 같다. 내가 무엇이 필요한 사람이고 무엇이 불필요한 사람인지 조금씩 알아가는 게 요즘은 재미있다"고 말했다.

촬영 과정에서는 현실의 주거 공간을 직접 마주하기도 했다. 영화에 등장하는 집의 외관과 입구 등 일부 공간은 실제 장소에서 촬영했다.

김향기는 "대본을 볼 때는 이런 집이 실제로 있을까, 세트로 가려나 생각했는데 실제 공간을 찾아 촬영했다"며 "감독님께서 로케이션을 다니면서 영화에 나온 것보다 더한 집들도 많이 봤다고 하셨다. 우리가 상상하는 것보다 훨씬 다양한 형태의 집들이 있다는 생각이 들었다"고 돌아봤다.

현실적인 주거 문제를 다루는 한편 영화의 또 다른 중심에는 같은 공간에서 살아가는 화란과 이완의 관계가 놓여 있다. 극 중 연인으로 호흡을 맞춘 안동구와 김향기는 실제로 같은 대학교를 나왔지만 학교에서 가깝게 지냈던 사이는 아니었다.

두 사람은 별도의 노력을 하기보다 촬영 과정에서 자연스럽게 친밀함을 만들어갔다. 김향기는 "특별히 뭔가를 하지는 않았다"며 "둘이 있는 장면이 많다 보니 대기하면서 자연스럽게 이야기를 했고 에너지의 결도 비슷해 서로 부담되는 부분이 없었다"고 말했다.

촬영장의 분위기 역시 두 사람의 자연스러운 호흡을 만드는 데 한몫했다.

김향기는 "현장 자체가 굉장히 차분했고 큰 갈등 없이 자연스럽게 흘러가는 느낌이었다"며 "감독님과 동구 오빠, 제가 장면에 대해 한마디씩 의견을 내면 셋이 좋다고 생각하는 지점도 비슷했다. 그런 부분이 화면에서도 잘 보였던 것 같다"고 했다.

두 사람의 관계만큼 눈길을 끄는 것은 '옆에서 숨만 쉬어도 좋아'라는 제목이다. 김향기는 이 제목이 단순히 사랑하는 사람과 함께 있고 싶다는 의미만을 담고 있다고 보지는 않았다. "처음 시나리오를 받았을 때 제목이 눈에 띄어서 '뭐지?'라는 생각을 했다"며 "직관적으로는 옆에서 숨만 쉬어도 좋다는 뜻이지만 영화적으로 생각하면 작품에서 계속 공간에 대한 이야기가 나온다"고 말했다.

이어 "둘이 같이 있어서 행복했던 공간이 있는 반면 서로 대화가 이뤄지지 않을 때는 같은 공간의 공기가 미묘하게 달라지기도 한다"며 "공간 속에서 사람이 변하면서 생기는 미묘한 감정들도 제목에 담겨 있지 않을까 생각한다"고 설명했다.

청춘의 공간과 관계, 그 안에서 흔들리는 감정을 이야기하던 김향기는 자연스럽게 자신의 20대를 돌아봤다. 화란처럼 그 역시 자신이 어떤 사람인지, 앞으로 무엇을 해나갈지를 계속 알아가는 과정에 있다.

다만 김향기는 처음부터 배우가 되겠다는 꿈을 품고 일을 시작한 경우는 아니었다. 자아가 형성되기 전부터 연기를 시작했기 때문이다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우 김향기 [사진=오프너필름/명필름]2026.11.11 taeyi427@newspim.com

김향기는 "제가 배우가 하고 싶어서 배우가 된 경우는 아니다. 꿈이 생기기 전에 일을 시작했다"고 말했다. 그러면서 "배우라는 직업이 연예인의 카테고리에 들어가는데 저는 연예인으로서의 재능은 많이 부족하다고 생각한다"고 솔직하게 털어놨다. 자신을 적극적으로 드러내거나 다양한 사람들과 소통하는 일이 아직 익숙하지 않다는 의미다.

그렇다고 그 과정에서 마주하는 혼란을 부정적으로만 바라보지는 않는다. 오히려 자신을 찾아가는 과정에서 어느 정도의 좌절은 필요하다고 생각한다.

김향기는 "어릴 때부터 하고 싶었던 일이든, 성장하면서 자신의 성향을 알아가고 나에게 맞는 일을 찾아가는 과정이든 좌절은 해야 하는 것 같다"며 "특히 그런 어려움을 많이 겪는 시기가 20대다. 꿈의 좌절이라기보다는 나를 찾는 과정에서의 혼란과 좌절은 모두에게 필요한 영역인 것 같다"고 말했다.

자신을 알아가는 과정은 배우로서 작품을 선택하는 방식에도 변화를 가져왔다. 오히려 지금은 스스로를 특정한 이미지나 기준 안에 두지 않으려 한다.

20대 초반만 해도 '아역 배우'라는 이미지를 어떻게 벗어날지를 고민했다. 하지만 이제는 어린 역할을 맡더라도 그 나이와 시대를 새롭게 공부해야 한다는 점 자체를 흥미롭게 받아들이고 있다.

김향기는 "20대 초반에는 아역 배우 이미지에서 잘 피해서 작품을 골라야 하나 하는 부담이 컸다"며 "지금은 오히려 저에 대한 기준을 없애기로 마음먹었다"고 말했다.

이어 "제가 10대일 때와 지금 학생들은 문화도 너무 다르고 모든 것이 빠르다. 이제는 어린 역할을 한다고 해도 그 시대를 위해 노력해야 하는 나이가 됐다"며 "그냥 주어진 것, 제가 할 수 있는 것 안에서 잘 뽑아내는 게 중요하겠다는 생각이 든다. 저를 유연하게 계속 만들어야 하는 시기인 것 같다"고 덧붙였다.

그렇게 자신을 규정하기보다 유연해지는 방법을 찾아가는 동안 배우로서 쌓아온 시간도 어느덧 20년이 됐다. 2006년 영화 '마음이...'로 연기를 시작한 김향기는 올해 데뷔 20주년을 맞았다.

정작 본인은 20주년이라는 숫자를 크게 의식하지 못했다고 했다. 김향기는 "하다 보니 그렇게 됐다. 올해가 20주년인지 잘 몰랐다"며 웃었다. 그러면서도 "앞으로도 오래 하고 싶어서 건강하게 제 자신을 잘 지켜가며 해나갔으면 좋겠다"고 말했다.

최근에는 영화 홍보를 위해 출연한 유튜브 콘텐츠에서 과거 자신이 연기했던 캐릭터들에게 편지를 쓰며 지나온 시간을 돌아보기도 했다. 늘 앞을 향해 달려왔다고 생각했던 그에게는 스스로를 되짚어보는 시간이 됐다.

김향기는 "어느 순간부터 의식하지 못하고 계속 앞만 보고 지냈던 것 같다"며 "이번에 되돌아보면서 스스로를 토닥여주는 시간을 가졌다. 대견하기도 했다"고 말했다.

이어 "저 자신에게 채찍질하기보다는 '잘했고, 그렇지만 또 더 해야지' 하는 마음으로 저를 잘 지켜내면서 조금 더 단단해지고 싶다"고 덧붙였다.

taeyi427@newspim.com