[프로야구] 내년 반등 노리는 롯데, 김민성 강영식 등 2027시즌 코칭스태프 최종 확정

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=현장과 프런트 수장을 모두 바꾼 롯데가 코치진을 확정했다. 2027시즌 상위권을 향해 박차를 가한다.

롯데는 11일 "2027시즌 1군과 퓨처스(2군), 드림팀(3군, 잔류군) 코칭스태프를 최종 확정했다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 롯데가 11일 새 코칭스태프를 선임했다. 좌측부터 강영식 2군 투수코치, 김민성 1군 수비코치. [사진=롯데 자이언츠] 2026.11.11 willowdy@newspim.com

이날 롯데는 앞서 발표한 1군 코치진 외에 2군 코치진 대거 교체를 알렸다. 퓨처스는 모두 변동이 생겼다. 이택근 단장이 영입한 박승민 2군 감독을 필두로 투수 파트는 강영식 코치가 맡고, 이정호 코치가 보좌한다. 채태인 코치가 롯데 퓨처스 타격 파트에서 프로 첫 지도자 생활을 시작하게 됐다. 내야 수비 코치는 문규현 코치, 외야 수비 코치는 이승하 코치가 맡는다. 이승하 코치는 개명 전 이우민으로 외야 수비로는 정평이 나 있었던 선수다.

퓨처스 배터리 코치로는 2024년부터 올해까지 일본프로야구 요미우리의 1군 배터리 코치를 맡았던 사네마츠 카즈나리 코치를 새로 영입했다. 롯데는 "2018년부터 2군 코치를 겸임하면서 일본프로야구 지도자생활을 시작했고 다년 간의 배터리 코치 경력과 프런트 경험까지 갖추고 있다. 포수 육성 전문가로 현장 노하우 전수를 기대한다"고 밝혔다.

드림팀은 투수 파트 진해수, 타격 파트 이현곤, 배터리 김사훈, 수비 황진수 코치가 맡고 퍼포먼스 파트는 이재곤 코치가 새로 합류했다. 퓨처스 작전 파트를 맡았던 박정현 코치가 퍼포먼스 파트로 이동했다.

[서울=뉴스핌] 롯데가 2027시즌 코칭스태프를 최종 확정했다. [사진=롯데 자이언츠] 2026.11.11 willowdy@newspim.com

한편 앞서 밝힌 1군 코치로는 허문회 수석 및 타격 인스트럭터가 있다. 허 코치는 이동욱 감독의 요청으로 영입됐다. 지난 2021년까지 롯데 감독을 맡았던 그가 5년 만에 코치로 복귀했다. 투수 파트는 드림팀 퍼포먼스코치를 맡고 있었던 임경완 코치가 승격됐다. 불펜 코치는 기존 이재율 코치가 계속 맡는다.

1군 타격 파트는 이병규 코치와 이성곤 코치가 잔류했고 배터리 코치도 용덕한 코치가 그대로 맡는다. 외야 수비 파트는 올해 퓨처스 수석코치를 맡았던 조원오 코치가 돌아왔다. 작전 파트는 조재영 코치가 그대로 이어간다. 올해 은퇴를 선언한 김민성은 1군 수비 코치로 지도자를 바로 시작한다.

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