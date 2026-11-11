U-23 야구 대표팀, 남아공 꺾고 3승 2패로 세계선수권 슈퍼라운드 진출

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 23세 이하(U-23) 야구대표팀이 남아프리카공화국을 완파하고 세계선수권대회 슈퍼라운드 진출에 성공했다.

이연수 감독이 이끄는 한국은 11일(한국시간) 니카라과 마사야 로베르토 클레멘테 스타디움에서 열린 제6회 U-23 야구 세계선수권대회 B조 오프닝라운드 최종전에서 남아공을 7-0으로 제압했다.

[서울=뉴스핌] 왼쪽부터 남아공전 승리를 이끈 강성우(상무), 박지호(상무), 이원준(SSG 랜더스), 김건(NC 다이노스)가 경기 후 기념촬영을 하고 있다. [사진 = 대한야구소프트볼협회] 2026.11.11 wcn05002@newspim.com

이로써 한국은 오프닝라운드에서 3승 2패를 기록하며 베네수엘라(5승), 일본(4승 1패)에 이어 B조 3위로 슈퍼라운드 진출권을 획득했다.

이날 한국은 단 4안타만으로 7점을 뽑아내는 집중력을 발휘했다. 승부의 균형을 깬 선수는 김건(NC)이었다. 김건은 3회 1타점 결승 3루타를 터뜨리며 선취점을 안겼다.

한국은 4회 상대 투수의 연속 폭투와 희생플라이 등을 묶어 2점을 추가하며 3-0으로 달아났다. 이어 5회에는 2루타와 3루타 등 장타에 상대 수비 실책까지 더해 4점을 몰아쳤다. 순식간에 점수 차를 7점으로 벌리며 승기를 굳혔다.

마운드에서도 완벽에 가까운 투구가 이어졌다. 선발 박지호(상무)는 3이닝 동안 삼진 7개를 솎아내며 무실점으로 남아공 타선을 봉쇄했다. 이후 서준오(두산), 하혜성(롯데), 신상연(SSG), 엄요셉(한화)이 차례로 등판해 남은 4이닝을 실점 없이 막아내며 영봉승을 완성했다.

한국은 슈퍼라운드에서 A조 상위 3개 팀인 호주(4승 1패), 푸에르토리코(3승 2패), 대만(2승 3패)과 맞붙는다.

다만 오프닝라운드에서 슈퍼라운드에 함께 진출한 베네수엘라와 일본에 당한 2패를 안고 다음 라운드에 나서는 만큼 남은 경기에서 승리를 쌓는 것이 중요하다.

대표팀은 오는 13일 대만과 슈퍼라운드 첫 경기를 치른 뒤 14일 호주, 15일 푸에르토리코와 차례로 격돌한다.

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