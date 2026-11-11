전남광주통합특별시 첫 예산 22조 원…미래산업·민생 방점

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전념보다 1조 2123억원 증가...4대 핵심 프로젝트 집중 투자



농어촌 기본소득 4330억·AX 실증밸리 1638억 편성

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시가 통합 이후 첫 본예산을 22조원 규모로 편성했다. 반도체·인공지능(AI) 등 미래산업 육성과 지역 균형발전 및 민생안정에 재정 역량을 집중한다.

백승주 전남광주시 균형발전 부시장은 11일 무안청사 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "2027년도 예산안을 22조163억원 규모로 편성해 시의회에 제출한다"고 밝혔다.

이는 전년 20조8040억원보다 1조2123억원(5.8%) 증가한 규모다. 일반회계 18조736억원과 특별회계 2조6739억원 및 기금 1조2688억원으로 구성됐다.

일반회계는 8.0% 증가한 반면 기금은 11.2% 감소했다.

백승주 전남광주시 균형발전 부시장은 11일 오후 무안청사 브리핑룸에서 기자회견을 열고 2027년 예산안에 대한 설명을 하고 있다. [사진=조은정 기자 ] 2026.11.11 ej7648@newspim.com

시는 통합 효과를 가시화하기 위해 첨단 주력산업 육성과 4대 권역 신성장 인프라 구축, 지역순환경제 활성화, 기본사회 실현 등 4대 핵심 프로젝트에 중점 투자한다.

반도체·AI 산업에는 AX 실증밸리 조성 1638억원과 반도체 후공정 패키징 투자기업 지원 375억원을 투입한다. 호남권 반도체 공동연구소 구축 55억원과 AI·디지털 노화산업 실증연구지원센터 구축 83억원도 반영했다.

에너지 분야에는 한국에너지공대 육성 100억원과 수소도시 조성 70억원, 핵융합 핵심기술 실증센터 기반 구축 24억원을 편성했다. 미래 모빌리티와 우주항공산업의 기술개발 및 사업화도 지원한다.

권역별 특화 발전을 위한 미래 신성장 인프라 구축 전략 수립에는 40억원을 배정했다.

광주권은 문화·AI 창작거점, 동부권은 남해안 엔터테인먼트 중심지로 육성한다. 중남권은 미래농산업 복합거점, 서부권은 재생에너지와 관광·비즈니스 거점으로 개발할 계획이다.

지역경제 활성화에는 지역사랑상품권 발행 지원 1558억원과 농어민공익수당 674억원을 투입한다. 전남광주 365 반값여행 30억원과 청년창업사관학교 운영 28억원도 편성했다.

농어촌 기본소득 시범사업에는 4330억원을 반영했다. 시·군비를 포함하면 6401억원으로 16개 군 주민 약 66만9000명이 대상이다. 국비지원 7개 군은 상반기부터 자체 확대 9개 군은 하반기부터 지원한다.

농축산·해양수산 분야는 전년보다 2696억원(12.7%) 증액했다. 배수개선 1196억원과 스마트농업 육성지구 조성 85억원 등이 포함됐다.

생활밀착형 사업에도 재원을 배분했다. 아이맞이 지원금 359억원과 청년월세지원 263억원, 의료·요양 통합돌봄 163억원을 반영했다.

안전·SOC 분야에는 지방도 정비 1501억원과 지방하천 정비 1166억원, 도시철도 2호선 건설 1131억원을 편성했다. 남도패스 지원에도 85억원을 투입한다.

교육 분야에는 교육재정교부금 4046억원과 학교 식품비 지원 1089억원, 글로컬대학 육성 280억원을 배정했다. 문화·관광 분야에는 남부권 광역관광개발 882억원과 국가지정유산 보수정비 795억원 등을 반영했다.

시는 통합 과정에서 발생하는 유사·중복사업을 정비하고 행사·축제성 경비와 실효성이 낮은 보조사업을 축소해 확보한 재원을 핵심 사업에 재배분한다는 방침이다.

배승주 균형발전부시장은 "옛 전남과 광주의 강점을 결합해 통합의 시너지를 구체적인 성과로 실현하는 데 중점을 뒀다"며 "첨단산업 육성과 균형발전으로 미래 성장동력을 확보하고 시민이 체감할 수 있는 사업에 재정을 집중하겠다"고 밝혔다.

예산안은 시의회 상임위원회와 예산결산특별위원회 심의를 거쳐 다음 달 16일 본회의에서 최종 확정될 예정이다.

ej7648@newspim.com