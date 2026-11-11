전남광주교육청 첫 통합예산 7조7418억 편성

AI 핵심 요약beta
- 전남광주교육청이 11일 통합 이후 첫 교육예산 7조7418억원을 편성했다
- AI·디지털 교육과 미래산업 인재 육성에 1501억원을 투입했다
- 교육격차 해소를 위해 교육기본지원·복지 등 2978억원을 반영했다
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AI·반도체 인재 육성 집중…교육일반 경비 198억 감축
[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시교육청이 출범 이후 첫 통합 교육예산으로 7조7418억원을 편성했다. 재정 여건 악화 속에서도 미래산업 인재 육성과 교육격차 해소에 투자를 집중했다.
전남광주교육청은 11일 '2027년도 교육비특별회계 예산안'을 전남광주통합특별시의회에 제출했다고 밝혔다.
예산 규모는 올해 본예산 7조2667억원보다 4751억원(6.5%) 증가했지만 통합 전 추가경정예산 8조1106억원보다는 3688억원(4.5%) 감소했다.
정부의 지방교육재정교부금 개편이 현실화하면 보통교부금 약 2조5000억원의 손실이 우려된다. 기금전입금도 올해 1475억원에서 310억원으로 급감했다.
이에 교육청은 교육행정과 기관운영 등 일반경비를 198억원(6.6%) 감축하고 통합된 예산편성 기준을 적용했다.
주요 사업은 AI·디지털 교육환경 조성 749억원과 AI 기본교육 199억원이다. 과학·수학교육과 영재교육에 158억원을 투입하고 미래산업 연계 직업교육과 취업 지원에 395억원을 배정했다.
기초학력 지원에는 201억원을 편성했다. 맞춤형 수업 활성화 345억원과 진로교육 67억원도 반영했다.
교육격차 해소를 위해 학생 교육기본지원 1180억원과 교육복지 718억원을 확보했다. 방과후·돌봄 616억원과 통학지원 464억원도 편성했다.
학교운영비 8165억원과 교육환경 개선 7734억원을 반영했으며 교직원 인건비 등 경직성 경비에는 4조6111억원이 소요된다.
김대중 교육감은 "통합 첫 예산은 정부의 교부금 개편으로 재정 여건이 녹록지 않은 가운데 꼭 필요한 곳에 우선 투자한다는 원칙으로 편성했다"며 "통합의 성과가 학생의 배움과 성장, 지역 발전으로 이어지도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
예산안은 시의회 심의를 거쳐 12월 16일 최종 확정된다.
ej7648@newspim.com