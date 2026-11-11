하지원, 유니세프 TV 캠페인 재능기부 참여…전 세계 어린이 돕는다

AI 핵심 요약beta
- 유니세프 한국위원회가 11일 하지원과 생존 위기 아동 지원 캠페인을 전개했다
- 이번 캠페인은 분쟁과 영양실조 아동에게 구호품과 의료 지원을 촉구했다
- 하지원은 재능기부로 참여해 위기 아동을 위한 관심과 후원을 당부했다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 하지원이 생존 위기에 놓인 전 세계 어린이들을 돕기 위해 유니세프 한국위원회와 손잡았다.
유니세프 한국위원회는 생존의 위기에 놓인 전 세계 어린이를 돕기 위한 신규 TV 캠페인 '생명을 살리는 지원'을 배우 하지원과 함께 전개한다고 11일 밝혔다.
이번 캠페인은 분쟁과 극심한 영양실조로 생명을 위협받는 어린이들의 현실을 알리고, 구호 물품과 의료 서비스 등 실질적인 지원이 필요한 어린이들에게 전달될 수 있도록 사회적 관심과 후원을 촉구하기 위해 기획됐다.
배우 하지원은 캠페인의 취지에 공감해 재능기부로 참여하며 전 세계 어린이를 위한 나눔에 힘을 보탰다.
캠페인 영상은 영양실조가 단순한 배고픔을 넘어 어린이의 두뇌 발달과 신체 성장에 심각한 영향을 미치고, 분쟁으로 피해를 입은 어린이들이 깨끗한 물과 식량, 기초 의료 서비스조차 제대로 제공받지 못해 생명을 위협받는 현실을 전한다.
하지원은 "모든 어린이가 건강하게 자라고 마음껏 꿈꿀 수 있도록 지금 필요한 도움을 전하는 것이 중요하다고 생각한다"며 "어려운 상황에 놓인 어린이들이 희망을 잃지 않고 내일을 꿈꿀 수 있도록 함께해 주시길 바란다"고 전했다.
허금주 유니세프 한국위원회 사무총장은 "생존의 위기에 놓인 어린이들을 돕기 위해 캠페인에 재능기부로 함께해 준 하지원 배우에게 깊이 감사드린다"며 "이번 캠페인이 위기에 처한 어린이들의 현실을 널리 알리고, 더 많은 어린이에게 필요한 지원이 전해지는 계기가 되길 바란다. 어린이의 생명을 지키는 일에 따뜻한 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.
moonddo00@newspim.com