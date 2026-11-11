현대 뮤지컬의 거장 앤드루 로이드 웨버, '오페라의 유령' 40주년 맞아 최초 내한

AI 핵심 요약beta
- 앤드루 로이드 웨버 경이 11월 한국을 공식 방문한다
- 웨버 경은 19일 기자간담회에서 작품 여정과 음악 세계를 소개한다
- 오페라의 유령 40주년 시즌은 12월 22일부터 공연된다
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '오페라의 유령' '캣츠' 등 현대 뮤지컬의 거장 앤드루 로이드 웨버(Andrew Lloyd Webber, The Lord Lloyd-Webber) 경이 한국을 공식적으로첫 방문한다.
오는 12월 글로벌 40주년 및 한국 초연 25주년을 맞이한 뮤지컬 '오페라의 유령' 스페셜 시즌 개막을 앞두고오는 11월 전격 내한을 확정 지었다.
앤드루 로이드 웨버는 1970년 '지저스 크라이스트 수퍼스타'로 음악적 천재성을 알리며 등장한 이래 '에비타' '캣츠' '오페라의 유령' '스쿨 오브 락' '선셋 블러바드' 등 세계적인 성공을 거둔 명작을 탄생시킨 작곡가이자 제작자다. 문화 예술 교육을 위해 음악 교육과 젊은 공연예술인들의 장학금 제도를 지원하며, 소유한 런던 극장6곳의 운영 수익 전액을 시설에 재투자하며 공연예술의 미래를 지원하고 있다. 브로드웨이와 웨스트 엔드에서 공연을 제작하고 신작 'The Illusionist'를 준비하는 등 활발한 창작 활동을 이어가고 있다.
공연 예술의 성취와 기여로 에미상, 그래미상, 아카데미상, 토니상을 모두 수상한 'EGOT'의 인물이자, 2024년에는 700년 역사의 가터 훈장 기사에 영국 예술계 명사 최초로 임명된 '공연 예술의 전설'이다.
1986년 런던 웨스트 엔드에서 초연한 '오페라의 유령'은 올해로 글로벌 40주년을 맞이해 앤드루 로이드 웨버는공연 중인 주요 도시 뉴욕, 호주, 상하이, 도쿄 등을 방문하고 있다. 이번 내한 역시 공연을 앞둔 연습에 맞춰 한국방문 일정을 확정 지었다.
앤드루 로이드 웨버는 내한 기간 동안 '오페라의 유령' 연습실을 직접 찾아 한국 배우와 제작진을 만날 계획이다. 11월 19일에는 한국 언론과의 간담회를 통해 지난 40년간 이어온 작품의 여정과 자신의 음악 세계에 대한 이야기를 나눌 예정이다.
'오페라의 유령'은 2001년 한국어 초연 당시 단일 공연 최초로 24만 명의 관객을 동원, 이는 당시 국내 뮤지컬 시장의 1년 총 관객 수를 넘어서는 기록이었으며 체계화된 제작 시스템의 도입으로 국내 뮤지컬 시장의 산업화의 시작점이 되었다. 단 6차례의 프로덕션만으로 누적 150만 관객을 돌파했으며, 수많은 관객에게 '생애 첫 뮤지컬'의 감동을 선사하며 폭넓은 사랑을 받는 뮤지컬의 대표작이다.
뮤지컬 '오페라의 유령'은 1986년 웨스트 엔드 초연, 1988년 브로드웨이 초연 이후 54개국 229개 도시에서 23개 언어로 공연되며 1억 6천만 명 이상의 관객이 관람했으며, 토니상과 올리비에상을 비롯해 세계 주요 시상식 70여 개 부문을 수상하며 위상을 이어가고 있다. '오페라의 유령' 40주년 스페셜 시즌은 12월 22일부터 2027년 2월 28일까지 블루스퀘어 우리은행홀에서 공연된다.
jyyang@newspim.com