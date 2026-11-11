'듄: 파트 3', 12월 16일 개봉…전작 글로벌 11억달러 흥행

AI 핵심 요약beta
- 영화 '듄: 파트 3'가 11일 12월 16일 국내 개봉을 확정했다
- 폴이 절대 권력 속 운명을 선택하며 전쟁과 갈등을 마주하는 내용이다
- 앞선 두 작품은 세계 흥행 11억달러와 아카데미 8관왕을 기록했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
'파트 2' 특수관 비중 51%…원작 판매량도 증가
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '듄: 파트 3'가 오는 12월 16일 국내 개봉한다.
11일 '듄: 파트 3'는 절대 권력을 물려받은 폴(티모시 샬라메)이 자신의 운명을 선택하면서 마주하는 전쟁과 갈등을 그린 작품이다. 드니 빌뇌브 감독이 연출한 '듄' 시리즈의 세 번째 영화다.
앞서 '듄'과 '듄: 파트 2'는 전 세계에서 총 11억달러 이상의 흥행 수익을 기록했다. '듄'은 약 4억 212만달러, '듄: 파트 2'는 약 7억 1484만달러를 벌어들였다.
특히 '듄: 파트 2'는 드니 빌뇌브 감독 작품 가운데 가장 높은 글로벌 흥행 수익을 기록했으며 2024년 전 세계 박스오피스 7위에 올랐다.
두 작품은 미국 아카데미 시상식에서도 총 8개 부문을 수상했다. '듄'은 제94회 아카데미 시상식에서 촬영상과 편집상, 미술상, 음악상, 음향상, 시각효과상 등 6관왕을 차지했다.
'듄: 파트 2'는 제97회 아카데미 시상식에서 음향상과 시각효과상을 받았다.
관객과 평단의 평가에서도 높은 수치를 기록했다. '듄'은 CGV 골든에그지수 92%, 로튼토마토 팝콘지수 90%를 기록했다. '듄: 파트 2'는 로튼토마토 신선도 92%, 팝콘지수 95%, CGV 골든에그지수 96%를 기록했다.
국내에서는 영화 개봉과 함께 원작 소설 판매량도 증가했다. '듄' 개봉 이후 2~3주 동안 원작 소설이 국내에서 20만부 이상 판매됐으며 '듄: 파트 2' 개봉 당시에는 소설 판매량이 전월 대비 700% 이상 증가했다.
극장에서는 '듄: 파트 2' 개봉 당시 특수관 관객 비중이 51%를 기록했다.
'듄: 파트 3'는 오는 12월 16일 국내 극장에서 개봉한다.
taeyi427@newspim.com