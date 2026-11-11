박진영, '100일의 거짓말'서 분노부터 의심…눈빛으로 복잡한 내면 완성

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 박진영이 '100일의 거짓말'에서 분노와 자기부정, 보호 본능과 의심을 오가는 섬세한 감정 연기로 극의 긴장감을 끌어올렸다.

박진영은 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'에서 조선인 출신이지만 일본인으로 살아가는 '김태웅' 역을 맡아 정체성의 혼란부터 복잡한 내면까지 폭넓은 감정 변화를 선보였다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 100일의 거짓말 박진영. [사진=tvN] 2026.11.11 moonddo00@newspim.com

이날 방송에서 태웅은 조선인 소년들을 폭행하는 일본 경찰에게 맞서며 억눌러 온 분노를 터뜨렸다. 박진영은 무심히 상황을 지켜보던 눈빛을 순식간에 날카롭게 바꾸고 망설임 없이 상대에게 달려드는 거친 몸짓으로 분노를 표출했다. 이후 사토(진선규) 앞에서는 취기를 빌려 비아냥거리며 반항심을 드러내다가도 홀로 거울 앞에 선 뒤 자괴감에 괴로워하며 인물의 상처를 드러냈다. 겉으로는 거침없이 행동하면서도 혼자일 때는 무너지는 상반된 모습이 태웅의 혼란을 한층 선명하게 했다.

가경(김유정)을 대하는 태도에서는 또 다른 변화가 포착됐다. 가경의 진심에 흔들리는 순간 주먹을 꽉 쥐며 감정을 억누르고 이내 냉정한 얼굴로 선을 긋는 모습은 마음과 행동이 어긋나는 태웅의 모순을 보여줬다. 하지만 폭발이 발생하자 망설임 없이 가경을 감싸안고 정신을 차린 뒤에도 가장 먼저 가경의 안부를 살폈다. 박진영은 감정을 숨기려는 태도와 위기 앞에서 먼저 움직이는 모습의 간극을 통해 태웅이 감추고 있는 진심을 짐작하게 했다.

특히 10회 엔딩에서 가경의 정체를 의심하는 순간은 박진영의 연기가 강렬한 인상을 남겼다. 집무실에서 가경을 마주한 태웅은 말없이 가경을 바라보다 이내 다가서며 날 선 태도로 돌변했다. 앞서 가경을 걱정하던 시선에서 온기가 사라지고 의심과 경계가 서리는 순간을 박진영은 눈빛의 변화만으로 단번에 보여줬다. 두 사람 사이에 쌓인 미묘한 감정이 팽팽한 대립으로 바뀌며 시청자들의 궁금증을 자극했다.

이처럼 박진영은 분노와 자기부정, 보호 본능과 의심을 오가며 태웅의 복잡한 내면을 생생하게 살려냈다. 자신의 뿌리를 부정하면서도 차별 앞에서는 분노하고 가경을 밀어내면서도 위험한 순간에는 몸을 던지는 태웅의 모순을 자신만의 연기로 완성한 것. 가경의 정체를 의심하기 시작한 태웅이 앞으로 어떤 선택을 할지 박진영의 다음 활약에도 관심이 쏠린다.

한편, 박진영이 출연하는 tvN '100일의 거짓말'은 매주 토, 일요일 오후 9시 10분 방송된다.

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