[씨네톡] 구두쇠 스크루지는 우리와 얼마나 다를까…'스크루지: 크리스마스 캐럴'

조니 뎁, 잭 스패로 지우고 괴팍한 스크루지로

익숙한 고전에 고딕 판타지 입혀…연말 앞두고 건네는 질문

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 스크루지 영감 하면 어떤 이미지가 먼저 떠오를까.

돈을 무엇보다 앞세우고 타인에게는 좀처럼 마음을 내주지 않는 지독한 구두쇠. 그런 스크루지와 크리스마스의 만남은 익숙하면서도 묘한 대비를 이룬다.

이날 개봉한 영화 '스크루지: 크리스마스 캐럴'은 어느 크리스마스이브 밤, 괴팍한 구두쇠 스크루지 앞에 정체불명의 유령들이 나타나면서 그의 삶을 뒤흔드는 이야기를 그린 고딕 판타지 어드벤처다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '스크루지:크리스마스 캐럴' 속 한장면 [사진= 롯데엔터테인먼트]2026.11.10 taeyi427@newspim.com

스크루지는 마을에서도 손꼽히는 구두쇠다. 한겨울에도 난로에 불을 지피는 것조차 아까워하고, 거리에서 도움을 청하는 사람에게는 사기꾼이나 한심한 사람이라는 날 선 말을 서슴지 않는다.

크리스마스라고 예외는 없다. 누군가 건네는 따뜻한 크리스마스 인사조차 헛소리로 치부할 만큼 사람과 정을 멀리한다.

그에게는 자신과 닮은 옛 동업자 제이콥 말리가 있었다. 하지만 말리가 세상을 떠난 뒤에도 스크루지의 삶은 달라지지 않는다. 오히려 시간이 흐를수록 돈에 대한 집착과 타인을 향한 냉소는 더욱 짙어진다.

말리가 죽은 지 7년이 흐른 어느 크리스마스이브, 죽은 말리가 스크루지 앞에 모습을 드러낸다. 그는 자신과 같은 길을 걷지 말라는 경고와 함께 앞으로 찾아올 일들을 예고한다.

그러나 오랫동안 자신만의 방식으로 세상을 살아온 스크루지는 쉽게 흔들리지 않는다. 영화는 그런 그에게 과거와 현재, 그리고 앞으로의 삶을 마주하게 하며 스스로 외면해온 모습을 하나씩 들춰낸다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '스크루지:크리스마스 캐럴' 속 한장면 [사진= 롯데엔터테인먼트]2026.11.10 taeyi427@newspim.com

익숙한 이야기지만 타이 웨스트 감독은 화면의 분위기를 통해 자신만의 스크루지를 만들어낸다. 스크루지의 인색한 삶을 보여주는 촛불과 공간의 디테일, 차갑게 가라앉은 화면의 색감은 인물의 내면과 맞물린다. 오싹한 분위기를 유지하면서도 지나치게 무겁지만은 않게 풀어내며 고전적인 크리스마스 이야기에 고딕 판타지의 색을 입힌다.

자칫 결말을 알고 보는 뻔한 이야기가 될 수 있는 작품을 붙드는 또 하나의 힘은 조니 뎁이다.

희끗한 머리와 굽은 자세, 심술궂은 표정까지 더한 그는 한눈에 봐도 괴팍한 스크루지가 된다. '캐리비안의 해적' 시리즈에서 보여준 잭 스패로의 모습이 쉽게 떠오르지 않을 만큼 결을 달리한다. 돈에는 집착하면서도 사람에게는 좀처럼 틈을 내주지 않는 인물의 냉소와 고독을 쌓아간다.

'저 사람이 정말 잭 스패로였나' 싶을 정도다. 그동안 강렬한 캐릭터를 자신만의 방식으로 만들어온 조니 뎁에게서 또 다른 얼굴을 발견하는 재미가 있다.

여기에 '해리 포터' 시리즈에서 론 위즐리를 연기했던 루퍼트 그린트가 밥 크래칫 역으로 등장해 조니 뎁과 호흡을 맞춘다. 스크루지와 대비되는 인물을 통해 작품의 온도를 조절하며 이야기에 또 다른 결을 더한다.

그렇다면 지금의 관객에게 스크루지는 그저 오래된 고전 속 지독한 구두쇠로만 보일까.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '스크루지:크리스마스 캐럴' 속 한장면 [사진= 롯데엔터테인먼트]2026.11.10 taeyi427@newspim.com

영화를 보고 있으면 오히려 스크루지가 아주 낯선 인물만은 아니라는 생각이 든다. 내 삶과 내 몫을 지키는 일이 중요해질수록 타인의 사정을 돌아볼 여유는 자연스럽게 뒤로 밀리기도 한다. 스크루지의 극단적인 모습을 바라보다가도 어느 순간 그의 모습에서 오늘을 살아가는 우리의 일부를 발견하게 되는 이유다.

그런 생각은 연말의 풍경과도 자연스럽게 맞닿는다. 거리에는 구세군의 종소리가 울리고 누군가에게 손을 내밀자는 이야기가 다시 등장하지만, 동시에 '내가 우선'이고 '내 삶이 중요하다'는 생각 역시 낯설지 않은 시대다. 그런 점에서 스크루지의 모습은 오래된 고전 속 인물에만 머물지 않는다.

영화가 묻는 것도 결국 돈을 얼마나 가졌느냐가 아니다. 자신만을 위해 단단하게 쌓아 올린 벽 너머에 누가 있는지, 그 사람에게 한 번쯤 손을 내밀어본 적이 있는지를 돌아보게 한다.

크리스마스 캐럴이 거리 곳곳에 울려 퍼지기까지는 아직 한 달 반가량 남았다.

어쩌면 '스크루지: 크리스마스 캐럴'은 익숙한 구두쇠 영감의 이야기를 다시 들려주는 데서 그치지 않는다. 돈과 나 자신만 바라보며 살아가느라 미처 보지 못했던 누군가가 주변에 있지는 않은지, 크리스마스를 앞두고 한 번쯤 돌아보게 만드는 영화다.

taeyi427@newspim.com