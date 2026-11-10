부산교육청, 서부산권 '마을이 잇는 배움·놀이장'…지역사회와 연계 강화

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 10일 사하구에서 마을 배움·놀이장을 개최했다
- 학생·학부모·주민 400여 명이 참여해 어린이 경제장터를 운영했다
- 20개 체험부스와 공연·대동놀이로 지역 공동체 행사를 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 학생들이 판매자와 구매자가 되어 지역사회 한복판에서 경제를 배웠다.
부산시교육청은 최근 부산 사하구 하단유수지 주민어울마당 일원에서 '마을이 잇는 배움·놀이장(場)'을 개최했다고 10일 밝혔다.
시교육청이 주최하고, 서부산권 마을교육공동체 주관한 이날 행사는 서부산권 어린이와 청소년, 학부모, 지역주민 등 400여 명이 참석했다.
행사는 오후 1시 어린이 경제장터로 시작했다. 학생들은 직접 만든 물건과 준비한 물품을 사고팔며 경제활동을 경험했다. 행사장에 마련된 20개 마을교육 체험부스에서는 지역 특성을 반영한 다양한 체험 프로그램이 운영됐다.
오후 3시 개막식에서는 청년 소리꾼 공연을 비롯해 난타와 마술, 윤산 브렌맨 등의 무대가 이어졌다. 이후 부산대학교 풍물패 공연과 참가자들이 함께하는 대동놀이가 진행됐다.
김석준 교육감은 "마을교육 거점공간에서 이어 온 배움과 활동을 주민들과 나누는 자리"라며 "학교와 마을의 협력을 바탕으로 학생들의 지역 내 배움과 성장을 지원하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com