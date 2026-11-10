남양주시, 시도5호선 도로확장 공사 착수…2029년 준공 목표

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 10일 시도5호선 확장공사 보상 절차에 착수했다
- 중말교차로~철마교차로 1.13㎞ 구간을 4차로로 확장한다
- 시는 2027년 보상을 마치고 2029년 9월 준공할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시가 시도5호선 도로확장공사에 편입되는 토지와 지장물에 대한 기본조사를 시작하고 손실보상 절차에 착수했다.
남양주시는 국도 47호선 진접 우회구간 개통 이후에도 진접읍 진벌리와 팔야리 일대에 대형 화물차 통행이 이어지고 중말교차로부터 철마교차로까지 도로 폭이 좁아 교통 정체와 통행 불편이 반복됨에 따라 이번 사업을 추진한다고 10일 밝혔다.
시에 따르면 광릉교차로 일대에서는 차량 정체가 지속되고 있으며 좁은 도로에서 대형 화물차가 교행할 때 사고 위험도 제기돼 왔다.
이번 사업은 중말교차로에서 철마교차로까지 약 1.13㎞ 구간의 기존 왕복 2차로를 4차로로 확장하는 내용이다. 총사업비는 350억원이며 시는 2027년까지 보상 절차를 마무리하고 2029년 9월 준공할 계획이다.
도로 확장에 편입되는 토지는 국·공유지를 포함해 총 189필지, 2만 9570㎡ 규모다.
시는 11월부터 편입 토지와 지장물에 대한 기본조사를 진행한다. 이후 보상계획 공고와 감정평가, 토지소유자 및 관계인과의 손실보상 협의 등을 순차적으로 진행할 계획이다.
보상계획 열람 기간에는 편입 토지와 지장물 내역을 확인할 수 있도록 하고 보상협의 과정에서는 개별 상담을 통해 보상금 산정 내역을 설명하고 의견을 수렴할 방침이다.
또 토지소유자와 관계인에게 보상 일정과 절차, 구비서류 등을 단계별로 안내해 보상 과정에서 발생할 수 있는 혼선을 줄일 계획이다.
이태국 남양주시 도로건설과장은 "이번 도로 확장으로 관내 기업의 물류 운송 여건이 개선되고 주민들의 통행 불편도 줄어들 것으로 기대한다"며 "토지소유자와 관계인에게 보상 절차를 충분히 안내하고 의견을 들으며 사업을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com