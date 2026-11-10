부산남부교육지원청, 남부문화예술축제 '다정다감'…12개 팀 참여

AI 핵심 요약beta
- 부산시남부교육지원청이 10일 남부문화예술축제를 12일 개최한다고 밝혔다.
- 유치원·초·중학교 12개 팀이 뮤지컬과 국악 등 공연을 선보인다.
- 유·초 이음교육을 담고 익스트림 벌룬쇼도 특별공연으로 진행된다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 뮤지컬부터 국악, K-컬처 등 다양한 장르가 어우러지는 특별한 학교예술축제가 관객을 찾아온다.
부산시남부교육지원청은 오는 12일 부산학생교육문화회관 대강당에서 2026학년도 제1회 남부문화예술축제 '다정다감'을 개최한다고 10일 밝혔다.
'교육공동체가 다 함께 어우러져 정을 나누고 다양한 예술 속에서 감동을 꽃피우는 축제'를 슬로건으로 열리는 이번 공연에는 유치원 2개 팀, 초등학교 7개 팀, 중학교 3개 팀 등 모두 12개 팀이 참여한다. 참가 학생들은 뮤지컬과 양악·국악, K-컬처 등 다양한 장르의 무대를 선보인다.
유아와 초등학생이 예술활동을 통해 교류하는 '유·초 이음교육'의 의미도 공연에 담긴다. 학생들은 동아리 활동으로 익힌 기량을 무대에서 펼치며 전통과 현대를 아우르는 공연을 선보일 예정이다. 특별 초청 공연으로는 '해피준의 익스트림 벌룬쇼'가 진행된다. 남부교육지원청은 학생과 학부모 등 관람객에게 공연과 함께 풍선 퍼포먼스를 선보일 계획이다.
ndh4000@newspim.com