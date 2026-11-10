남해군, 2026년산 공공비축미 393t 매입…농가소득 안정화

AI 핵심 요약beta
- 남해군은 10일부터 2026년산 건조벼 393t 매입에 들어간다고 밝혔다
- 매입은 17일부터 25일까지 읍·면 지정 장소와 미곡처리장에서 진행된다
- 농가는 40㎏당 중간정산금 6만원을 받고 12월 말 최종 정산받는다
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중간정산금 6만 원 지급 예정
[남해=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 남해군이 쌀값 수급 안정과 농가소득 보전을 위해 공공비축 건조벼 매입에 들어간다.
남해군은 오는 17일부터 25일까지 2026년산 건조벼 393t을 읍·면별 지정 장소와 남해군농협 미곡종합처리장에서 매입한다고 10일 밝혔다
매입 품종은 새청무와 해담이다. 군은 지난달 산물벼 1312t을 매입했으며, 건조벼 물량을 더해 올해 공공비축미 매입을 진행한다.
포대벼는 17일 창선면과 삼동면을 시작으로 매입한다. 18일에는 이동면과 상주면, 20일에는 설천면·고현면·남해읍에서 각각 진행한다. 남면과 서면은 24일 매입 대상이다.
톤백벼는 25일 남해읍 차산리 남해군농협 미곡종합처리장에서 매입한다. 군은 지난 6일 읍·면과 지역농협, 운송업체 관계자들이 참석한 협의회를 열고 매입 일정과 운송 계획을 조율했다.
매입가격은 10월부터 12월까지 전국 평균 산지 쌀값을 조곡 가격으로 환산해 결정한다.
농가는 수매 직후 조곡 40㎏당 중간정산금 6만원을 받고 최종가격이 확정되면 차액을 추가로 지급받는다. 최종 정산은 12월 말까지 이뤄질 예정이다.
m25322532@newspim.com