미래소방노조, 추미애 지사에 감사패 전달..."소방 재정 국가책임 강화에 앞장"

AI 핵심 요약beta
- 미래소방연합노조는 9일 추미애 지사에게 감사패를 전달했다
- 노조는 소방 재정에 대한 국가 책임 강화를 촉구했다
- 추 지사는 소방 재정의 안정적 국가 책임을 강조했다
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노조 "지속가능한 재정 기반 마련 노력 감사"
추지사 "국가 재정책임 강화 및 법·제도 개선 필요"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 미래소방연합노동조합은 지난 9일 '제64주년 소방의 날'을 맞아 추미애 경기도지사에게 소방관의 안전과 근무환경 개선·안정적인 소방 예산 확보를 위해 노력한 공로로 감사패를 전달했다고 10일 밝혔다.
노조 측은 소방공무원이 국가직으로 전환됐음에도 여전히 지방재정에 의존하는 구조적 문제를 지적하고 이를 개선하기 위해 국가의 재정 책임 강화를 지속해서 요구해 온 추 지사의 노력에 감사의 뜻을 전했다고 밝혔다.
노조 관계자는 "소방관의 안전을 지키기 위해서는 현장의 헌신뿐만 아니라 이를 뒷받침할 지속가능한 재정 기반이 필수적"이라며 "지방의 재정 여건에 흔들리지 않는 소방안전 체계를 마련하기 위해 국가 책임을 다해야 한다는 취지에 깊이 공감한다"고 설명했다.
이날 수원 경기아트센터에서 열린 제64주년 소방의 날 기념식에 참석한 추미애 경기도지사는 "소방대원분들의 사명감 하나에 모든 것을 떠넘겨서는 안 된다"며 현장 지원 강화를 강조했다.
추 지사는 "국가직 전환 6년이 지났음에도 재정의 상당 부분을 지방정부가 부담하는 현실이 이어지고 있다"며 "국민의 생명과 안전을 지키는 국가의 기본 책무에 맞게 소방 재정에 대한 책임도 국가가 함께 져야 한다"고 지적했다.
이어 최근 정부와 여당이 소방 재정 지원 확대를 논의하기 시작한 점에 환영의 뜻을 표하며 "일회성 지원에 그치지 않고 국가가 소방 재정을 안정적으로 책임질 수 있도록 법과 제도의 근본적 개선이 이뤄져야 한다"고 덧붙였다.
1141world@newspim.com