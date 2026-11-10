김재영, 판타지오와 전속계약…김선호·문가영과 한솥밥

AI 핵심 요약beta
- 판타지오는 10일 배우 김재영과 전속계약을 체결했다
- 김재영은 다양한 작품에서 장르와 캐릭터를 넘나들며 연기했다
- 김재영은 차기작 영화 ‘범죄도시5’에서 빌런으로 출연할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김재영이 판타지오에 새 둥지를 틀었다.
판타지오는 10일 김재영과 전속계약을 체결했다고 밝혔다. 판타지오는 "안정적인 연기력과 독보적인 매력으로 자신만의 필모그래피를 쌓아가고 있는 김재영이 가진 역량을 마음껏 발휘할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것"이라고 전했다.
김재영은 2013년 영화 '노브레싱'으로 데뷔했다. 이후 드라마 '너를 닮은 사람', '월수금화목토', '지옥에서 온 판사', '아이돌아이' 등 다양한 작품에 출연하며 장르와 캐릭터를 넘나드는 연기 활동을 펼쳤다.
최근에는 티빙 오리지널 시리즈 '내가 떨릴 수 있게'에서 독고달 역을 맡아 로맨틱 코미디에 도전했다. 섬세한 감정 연기로 캐릭터의 매력을 살리며 로맨스 장르에서도 존재감을 드러냈다.
차기작에서는 또 다른 변신을 선보인다. 영화 '범죄도시5' 출연을 확정한 김재영은 강렬한 빌런 캐릭터로 관객과 만날 예정이다. 로맨스부터 범죄 액션까지 폭넓은 장르를 오가는 그의 새로운 연기 행보에 관심이 쏠린다.
한편 판타지오에는 김선호, 문가영, 아스트로, 루네이트 등이 소속돼 있다.
moonddo00@newspim.com