'일본 상대 45전 전승' 바둑 간판 신진서, 삼성화재배 32강서 日 최강 시바노와 격돌

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 바둑의 간판 신진서 9단이 2026 삼성화재배 월드바둑마스터스 첫판에서 일본의 3관왕 시바노 도라마루 9단과 맞붙는다. 일본 기사들을 상대로 공식 대국 45전 전승을 기록 중인 신진서가 이번에도 강세를 이어갈지 주목된다.

신진서는 9일 경기 고양시 삼성화재 글로벌캠퍼스에서 열린 2026 삼성화재배 월드바둑마스터스 개막식 및 32강 대진 추첨에서 시바노와 맞대결하게 됐다. 둘의 32강전은 오는 11일 열린다.

[서울=뉴스핌] 국수산맥 국제바둑대회 세계프로최강전 우승을 차지한 신진서 9단. [사진 = 한국기원] 2026.10.21 wcn05002@newspim.com

시바노는 현재 일본 바둑을 대표하는 강자다. 지난 3월 일본 최대 기전인 기성전에서 이치리키 료 9단을 종합전적 4승 3패로 꺾고 우승했다. 기존 십단 타이틀과 지난달 획득한 명인전 우승까지 더해 일본 3관왕에 올랐다.

그러나 상대 전적에서는 신진서가 압도적인 우위를 점하고 있다. 신진서는 2012년 프로 입단 이후 일본 기사들과 치른 공식 대국에서 45전 전승을 기록했다. 시바노를 상대로도 세 차례 맞붙어 모두 승리했다.

가장 최근 맞대결은 2023년 국수산맥 국제바둑대회 준결승이었다. 당시 신진서는 시바노를 상대로 231수 만에 흑 불계승을 거뒀다.

신진서는 이번 대회에서 2022년 이후 4년 만의 정상 탈환을 노린다. 지난달 란커배와 국수산맥 국제바둑대회에서 연달아 우승하며 상승세를 이어가고 있다.

이번 32강에서는 한국 기사끼리 맞붙는 대국도 두 차례 성사됐다. 10일에는 목진석 9단과 한승주 9단이 맞대결한다. 목진석은 통합예선에 출전한 한국 기사 219명 가운데 유일하게 본선 진출권을 획득했다. 한승주는 후원사 추천 와일드카드로 본선에 합류했다.

11일에는 박정환 9단과 강동윤 9단이 16강 진출을 놓고 겨룬다. 두 차례의 한국 선수 간 맞대결이 성사되면서 본선에 진출한 한국 기사 9명 중 최소 2명은 32강에서 탈락하게 됐다.

[서울=뉴스핌] 신민준 9단. [사진= 한국기원]

나머지 한국 기사들은 중국 선수들과 맞붙는다. 신민준 9단은 스웨 9단, 변상일 9단은 왕숴 8단, 김명훈 9단은 당이페이 9단, 안성준 9단은 샤천쿤 9단을 상대한다.

올해 삼성화재배 본선에는 한국 9명, 중국 19명, 일본 2명, 대만과 싱가포르 각 1명 등 총 32명이 출전한다.

대회는 10~11일 32강전을 시작으로 12~13일 16강전, 14~15일 8강전, 16~17일 4강전 순으로 진행된다. 우승자를 결정하는 결승 3번기는 18~20일 열린다.

우승 상금은 3억 원, 준우승 상금은 1억 원이다. 제한시간은 각자 2시간이며, 시간을 모두 사용하면 1분 초읽기 5회가 주어진다.

football1229@newspim.com