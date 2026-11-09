신용한 충북지사 "국비 확보·공공기관 이전 총력 대응해야"

AI 핵심 요약beta
- 신용한 충북지사는 9일 국비 추가 확보를 위한 총력 대응을 주문했다
- 신 지사는 공공기관 2차 이전에 부서별 네트워크를 총동원하라고 지시했다
- 이차전지·바이오 등 현안 협력과 겨울철 안전대책 강화를 당부했다
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 신용한 충북지사가 국비 추가 확보와 공공기관 2차 이전을 위해 국회와 정부를 상대로 한 전방위 설득과 부서 간 협력을 주문했다.
신 지사는 9일 확대간부회의에서 "국비 증액이 만만치 않은 상황이지만 하나라도 더 관철할 수 있도록 끝까지 두드려야 한다"며 "각 부서는 국회의원과 보좌진에게 사업 필요성을 충분히 설명하고 긴밀하게 소통해 달라"고 당부했다.
공공기관 2차 이전에 대해서도 부서별 네트워크를 총동원해 충북이 원하는 결과를 얻을 수 있도록 적극 대응할 것을 지시했다.
내년도 예산 삭감과 관련해서는 사업 평가 결과와 재정 여건 등 구체적인 사유를 도민과 관계 기관·단체에 충분히 설명해 이해를 구해야 한다고 강조했다.
이차전지·바이오 분야와 방사광가속기, 한국원자력의학원, K-생명과학벨트 등 주요 현안 사업은 부서 간 협력을 강화하고, 정부 창업정책과 연계한 창업특별도 정책도 구체화하도록 했다.
행정사무감사 지적사항에 대한 후속 조치와 인공지능(AI) 분야 대응 준비도 철저히 할 것을 주문했다.
아울러 "불필요한 행사 의전과 배웅을 줄이고 도민과의 소통을 강화하는 한편, 제설 자재 사전 점검과 산불·재난 예방, 겨울철 취약계층 지원 등 동절기 안전대책에도 선제적으로 대응하라"고 말했다.
baek3413@newspim.com