증평군의회, 교육지원청 설립·송산초 신설 촉구…충북교육청에 결단 요구

AI 핵심 요약beta
- 증평군의회는 9일 충북교육청에 교육지원청 설립을 촉구했다
- 군의회는 증평 학생이 관할 학생의 68.3%라며 분리 필요성을 제기했다
- 송산지구 5426세대 입주로 통학 안전을 위한 초등학교 신설을 요구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[증평=뉴스핌] 백운학 기자 = 증평군의회가 증평교육청 설립과 송산택지개발지구 내 초등학교 신설을 충북교육청에 공식 촉구했다.
증평군의회 의원들은 9일 윤건영 충북도교육감과 면담을 갖고 지역 교육행정 서비스 개선과 학생 통학 안전 확보를 위한 교육 인프라 확충을 요구했다.
이날 면담에는 장천배 의장을 비롯한 군의원 7명 전원이 참석했다.
군의회는 괴산증평교육지원청 관할 학생 5288명 가운데 증평지역 학생이 3610명으로 68.3%를 차지하지만 교육지원청이 괴산에 소재해 지역 여건에 맞는 교육행정 서비스 제공에 한계가 있다고 지적했다.
교육지원청 분리·신설을 위한 교육청 조례 개정에 교육감이 적극 나서야 한다는 입장이다.
송산초 신설 필요성도 제기했다.
증평군 인구는 2026년 9월 기준 3만6769명으로 송산지구와 주변 개발로 공동주택 5426세대가 들어서면서 초등학교 신설 수요가 커졌다는 것이다.
특히 송산지구 학생들은 최대 2.5㎞를 통학하며 17~25개 횡단보도를 건너야 하고 우기에는 보강천 범람 위험까지 있어 통학 안전 대책이 시급하다고 강조했다.
군 의원들은 "아이들의 안전과 평등한 교육복지를 위해 두 사업은 더 이상 미룰 수 없는 과제"라며 충북교육청의 적극적인 지원과 추진을 재차 요청했다.
baek3413@newspim.com