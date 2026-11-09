클라이밍 대표팀, 후쿠오카 그랜드 파이널서 은메달 2개

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 스포츠클라이밍 대표팀이 2026 월드클라이밍 네이션스 그랜드 파이널에서 볼더와 리드 종목 은메달을 각각 획득했다. 지난해 리드 종목 우승에 이어 2년 연속 시상대에 오르며 국제 경쟁력을 입증했다.

대한산악연맹은 9일 "한국이 지난 7~8일 일본 후쿠오카에서 열린 '월드클라이밍 네이션스 그랜드 파이널 후쿠오카 2026'에서 은메달 2개를 획득했다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 스포츠클라이밍 대표팀 서채현. [사진=대한산악연맹] 2026.11.09 football1229@newspim.com

이번 대회는 2026시즌 스포츠클라이밍을 마무리하는 국가대항전으로, 한국을 비롯해 6개국이 출전했다. 남자 선수 2명과 여자 선수 2명, 지도자 1명이 한 팀을 이뤄 볼더와 리드 종목에서 경쟁했다.

일반적인 개인전과 달리 선수들이 등반 전략을 공유하고 지도자가 출전 선수를 선정하는 등 팀워크와 경기 운영이 중요한 대회다.

7일 열린 볼더 팀전에는 천종원, 이도현, 노희주, 서채현이 출전했다.

볼더 팀전은 남녀 각각 2개씩 총 4개의 개인 과제와 남녀 선수가 함께 출전하는 혼성 과제 1개 등 총 5개 과제로 진행됐다.

한국은 예선을 통과한 뒤 결승에서 개최국 일본과 미국, 스위스를 상대로 메달 경쟁을 펼쳤다.

특히 마지막 혼성 과제에 출전한 이도현과 서채현이 나란히 완등에 성공하며 점수를 보탰다. 한국은 최종 188.8점으로 일본(233.9점)에 이어 은메달을 획득했다. 미국(154.0점)이 3위, 스위스(114.2점)가 4위를 기록했다.

8일 열린 리드 팀전에서도 한국의 은메달 행진이 이어졌다.

천종원, 이도현, 김채영, 서채현이 출전한 한국은 예선에서 158.5점을 기록해 일본(157.0점)을 제치고 1위로 결승에 진출했다.

리드 팀전은 2개 루트에 남녀 선수 각 1명씩 총 4명이 출전하며, 선수별 등반 성적을 합산해 순위를 결정한다.

한국은 결승에서 일본과 우승 경쟁을 벌였지만 최종 125.0점으로 일본(157.5점)에 이어 2위를 차지했다. 미국은 105.0점으로 동메달을 획득했다.

[서울=뉴스핌] 스포츠클라이밍 대표팀 이도현. [사진=대한산악연맹] 2026.11.09 football1229@newspim.com

이로써 한국은 볼더와 리드 두 종목에서 모두 은메달을 획득하며 시즌 마지막 국제대회를 마무리했다.

지난해 네이션스 그랜드 파이널 리드 종목에서 우승했던 한국은 올해 두 종목에서 준우승을 차지하며 2년 연속 입상에 성공했다.

football1229@newspim.com