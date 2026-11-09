양진석 광주경총 회장, 고향 광양에 2000만원 기탁

AI 핵심 요약beta
- 양진석 광주경영자총협회 회장이 9일 광양시에 2000만원을 기탁했다
- 양 회장은 고향 발전과 시민 행복을 위한 기부 뜻을 전했다
- 광양시는 2일부터 23일까지 고향사랑기부 온라인 이벤트를 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 양진석 광주경영자총협회 회장이 고향인 전남 광양시에 고향사랑기부제 연간 기부 한도액인 2000만원을 기탁했다.
광양시는 9일 시청 시장실에서 고향사랑기부금 전달식을 열었다고 밝혔다. 광양 진월면 출신으로 재광주광양향우회 회원으로 활동해 온 양진석 회장은 이번 기부를 통해 고향 발전을 응원하는 마음을 전했다.
양 회장은 자동차부품 제조기업 ㈜호원과 해피니스컨트리클럽㈜ 회장을 맡고 있으며 2023년 제17대 광주경영자총협회 회장으로 취임해 기업 경쟁력 강화와 노사 상생협력 및 일자리 확대 등을 위해 활동해 왔다.
박성현 광양시장은 "고향 광양을 잊지 않고 연간 기부 한도액인 2000만원을 기부해 주신 양진석 회장님께 깊이 감사드린다"며 "소중한 기부금이 광양의 발전과 시민들의 행복을 위해 의미 있게 사용될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편 시는 이달 2일부터 23일까지 'THANKS 기부 DAY' 고향사랑기부제 온라인 이벤트를 진행한다. 기간 중 광양시에 처음 기부한 사람 100명과 재기부자 87명을 추첨해 각각 1만원과 2만원 상당의 모바일 마트 통합상품권을 증정한다.
chadol999@newspim.com