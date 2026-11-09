대전소방본부, 소방의 날 기념식…유공자 69명 포상

AI 핵심 요약beta
- 대전소방본부가 9일 제64주년 소방의 날 기념식을 개최했다
- 소방공무원과 의용소방대원 등 350여명이 참석해 노고를 격려했다
- 재난 대응과 안전문화 조성 유공자 9명에게 표창을 전달했다
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전소방본부가 제64주년 소방의 날을 맞아 재난 현장에서 시민의 생명과 안전을 지켜온 소방대원들의 노고를 격려하고 유공자를 포상했다.
대전소방본부는 9일 오전 10시 대전시청 3층 대강당에서 소방공무원과 의용소방대원 등 350여명이 참석한 가운데 소방의 날 기념식을 개최했다.
이날 행사에는 허태정 대전시장과 조성칠 대전시의회 의장, 오석진 대전시교육감 등 주요 인사들도 참석했다.
기념식은 대전119소방악대의 연주와 충남대학교병원 아기행복지기어린이집 원아들의 소방동요, 라이노컴퍼니의 뮤지컬 공연으로 시작됐다. 이어 올 한 해 화재와 구조·구급 등 각종 재난 현장에서 활동한 소방대원들의 모습과 훈련 과정을 담은 영상이 상영됐다.
소방행정 발전과 재난 대응, 지역사회 안전문화 조성에 기여한 유공자에 대한 포상도 진행됐다. 올해 포상 규모는 대통령·국무총리 표창 등 정부포상을 포함해 모두 69점으로 이날 기념식에서는 대표 수상자 9명에게 표창을 전달했다.
대전소방본부 관계자는 "시민의 일상을 지키기 위해 현장에서 활동하는 소방공무원과 의용소방대원들의 노고에 감사드린다"며 "변화하는 재난 환경에 대응할 수 있도록 현장 대응 역량을 강화하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com