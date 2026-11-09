윤건영 충북교육감 "학생 성장기록 축적해 학교급 간 배움 연계해야"

AI 핵심 요약beta
- 윤건영 충북교육감은 9일 학생 성장 기록의 체계적 축적을 주문했다
- 윤 교육감은 정책 연구 결과를 충북 교육 현실에 맞게 현장에 적용하라고 했다
- 교육 플랫폼 다채움으로 학습·활동 경험을 진로까지 연계하자고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 윤건영 충북교육감은 9일 학생의 배움과 성장이 학년과 학교 급을 넘어 이어질 수 있도록 성장 기록을 체계적으로 축적하고 교육 현장에서 활용할 것을 주문했다.
윤 교육감은 이날 주간 정책 회의에서 "정책 연구 결과를 충북 교육 현실에 맞게 발전시켜 구체적인 정책으로 연결해야 한다"며 이같이 말했다.
그는 인공지능(AI) 교육 프로그램과 이수 체계 개발, 평가 전문 교사제 도입, 충북 교육 중장기 발전 방안 등을 주요 정책 연구 과제로 언급하며 연구 결과의 현장 적용을 강조했다.
학생 성장 기록과 관련해서는 교육 플랫폼 '다채움'을 활용해 학습과 활동 경험을 축적하고 진학·진로까지 연계하는 방안을 제시했다.
특히 제천·보은·음성 교육 혁신 선도 지역의 공동 교육과정과 지역별 성장 인증제를 교육청 정책과 연계할 필요가 있다고 설명했다.
음성군의 '상상대로 인재 성장 인증제'와 내년 시범 운영을 앞둔 '몸·마음·흥 성취 인증제'도 학생의 다양한 활동과 성장 과정을 기록하는 사례로 들었다.
윤 교육감은 "담임 교사나 학교 급이 바뀌더라도 학생의 강점과 필요한 지원을 파악해 맞춤형 교육이 이어지도록 성장 기록의 축적과 활용 방안을 구체화해야 한다"고 했다.
baek3413@newspim.com