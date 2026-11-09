청주공항 이용객 438만명 돌파…국제선 증가율 지방공항 1위

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1~10월 여객 전년보다 16.5% 증가

국제선 195만명, 지난해 연간 실적 추월

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주국제공항의 올해 누적 이용객이 438만명을 넘어섰다.

특히 국제선 여객이 지난해 연간 실적을 10개월 만에 뛰어넘으며 지방공항 가운데 가장 높은 증가율을 기록했다.

청주국제공항. [사진=뉴스핌DB]

9일 한국공항공사 항공통계에 따르면 올해 1~10월 청주공항 누적 이용객은 438만7360명으로 지난해 같은 기간(376만5075명)보다 16.5% 증가했다.

10월 한 달 이용객은 48만4069명으로 전년 동월(45만5814명) 대비 6.2% 늘었다.

지난 8월에 이어 올해 두 번째로 많은 월간 이용객이다.

국내선 이용객은 26만8879명으로 10.2%, 국제선은 21만5190명으로 1.6% 증가했다.

항공기 운항도 국내선 1610편, 국제선 1582편 등 모두 3192편으로 전년 동월보다 11.2% 늘었다.

국제선 성장세는 더욱 두드러졌다.

올해 1~10월 국제선 누적 이용객은 195만5644명으로 전년 동기보다 29.3% 증가했다.

전국 지방공항 가운데 가장 높은 증가율로, 지난해 연간 국제선 이용객을 이미 넘어섰다.

겨울철 국제선 운항 확대도 이용객 증가에 힘을 보탤 것으로 보인다.

청주공항은 내년 3월 27일까지 이어지는 동계 운항 기간에 5개국 21개 국제노선을 운영한다.

항공기 운항을 위한 슬롯도 하계시즌보다 평일 17회(13%), 주말 36회(25%) 확대됐다.

항공편 공급이 늘면서 국제선 이용객 유입도 확대될 것으로 전망된다.

충북도는 국제노선 다변화와 신규 노선 유치를 통해 청주공항의 중부권 거점공항 기능을 강화한다는 계획이다.

도 관계자는 "신규 국제노선 확대와 항공 수요 창출에 집중하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com