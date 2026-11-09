이장섭 청주시장, 환경미화원 사망에 깊은 애도… "안전대책 재점검 하라"

AI 핵심 요약beta
- 이장섭 청주시장은 9일 환경미화원 사망사고 대책을 지시했다
- 이 시장은 작업환경과 안전관리 체계를 전면 재점검하라고 주문했다
- 청주시는 유가족 지원과 안전한 차량 탑승 방안을 마련할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 이장섭 청주시장이 업무 중 숨진 환경미화원 사고와 관련해 작업환경과 안전관리 체계를 전면 재점검하고 실효성 있는 재발 방지 대책을 마련하라고 지시했다.
이 시장은 9일 임시청사에서 열린 주간업무보고회에서 지난 5일 발생한 환경미화원 사망 사고에 애도를 표하고 유가족 지원과 현장 안전대책 마련을 주문했다.
특히 환경미화 차량 외부 발판을 제거하는 방식만으로는 근본적인 안전 확보가 어렵다고 지적했다.
이 시장은 "환경미화원들이 안전하게 차량에 탑승해 이동할 수 있는 방안을 조속히 마련하라"고 강조했다.
유가족 지원과 관련해서는 고용상 지위에 따른 제도적 제약과 관계없이 장례 절차와 생계 등 실질적인 도움이 이뤄질 수 있도록 시 차원의 지원을 당부했다.
앞서 지난 5일 오전 5시 20분쯤 청원구 율량동의 한 도로에서 청주시 기간제 환경미화원 A(20대)씨가 쓰레기 수거 차량 뒤쪽 발판에 타고 있다가 화물차에 치여 숨졌다.
baek3413@newspim.com